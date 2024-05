Cel puţin 19 persoane au murit în două accidente rutiere grave, în Peru

Zece persoane au murit şi 16 au fost rănite într-o coliziune cu o remorcă-tractor în regiunea Pasco (centru) luni dimineaţa, în timp ce alte nouă persoane au murit şi şase au fost rănite la Ancash, spre vest, după ce microbuzul în care se aflau s-a prăbuşit într-o râpă, în noaptea de duminică spre luni.

Bus accident in Peru leaves at least 16 dead https://t.co/YBGvRbkoWg