România se plasează pe locul 5 la consumul de sare, în lume. „Vorbim despre o cantitate uriașă”

Pentru noi, mâncarea fără multă sare nu are gust, iar din această cauză suntem pe locul cinci în lume. Am ajuns să mâncăm zilnic aproape 13 grame, de două ori și jumătate peste ce ne recomandă medicii.

Mare parte din sare o luăm, fără să ne dăm seama, și din alimentele procesate, dulciuri și mezeluri.

Telemeaua de oaie, brânza de burduf, dar și cărnurile afumate conțin sare din belșug. În plus, sarea este folosită pentru conservarea murăturilor pe care le mâncăm toată iarna.

Așadar, nu este de mirare că solnița nu lipsește niciodată de pe mesele noastre.

Cantitatea de sare depășește recomandările OMS

Corespondent PROTV: „Cinci grame de sare, adică ce vedeți într-o linguriță, este cantitatea maximă pe care ar trebui să o mâncăm într-o zi. Așa spun recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. În realitate, însă, un român consumă, în medie aproape 13 grame. De două ori și jumătate mai mult. Iar asta ne plasează în topul țărilor din lume unde se mănâncă cel mai sărat.”

Noi suntem pe 5 din 200. Ne depășesc doar ungurii, cehii, slovenii și chinezii, care, potrivit unui studiu recent, mănâncă peste 17 grame de sare zilnic.

Lygia Alexandrescu, specialist în alimentație: „Vorbim despre o cantitate uriașă de sare. Până la urmă, sarea în bucate își are rostul ei, deci nu excludem sarea, dar nici nu putem să nu contorizăm sarea. Biscuiți, gustări, toate conțin sare.”

Excesul de sare dăunează sănătății

Dintr-o sută de grame din pâine integrală și doi mici am ajuns deja la 4,85 de grame de sare – foarte aproape de vârful recomandat de medici. Găsim sare multă și în mezeluri.

Cristian Udroiu, medic primar cardiologie: „Ca-n toate, excesul dăunează. Duce la hipertensiune, duce la edeme, umflarea pacientului, la retenția de apă, hipertensiune arterială, care este una dintre principalele cauze de mortalitate în România.”

Pentru că numărul de bolnavi a crescut alarmant, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat aplicarea unor măsuri astfel încât să reducem consumul de sare cu 30%. Portughezii au reușit, noi încă nu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













