România relaxează regulile pentru șoferii non-UE. În primăvară au primit și liber pe ridesharing

Camera Deputaților a adoptat OUG-ul care reglementează dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România persoanelor care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de alt stat care nu este membru UE.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul creării premiselor legale în vederea acordării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, fără condiţionarea deţinerii unui permis de conducere internaţional, în condiţii de reciprocitate şi pentru o perioadă determinată, persoanelor care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene, ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

Potrivit proiectului, se vor stabili prin hotărâre a Guvernului atât perioadele de conducere, cât şi statele autorităţilor emitente ale

permiselor de conducere, dintre următoarele: state cu care România are parteneriate strategice, state care sunt membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Proiectul vizează şi acordarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, pe perioada acreditării.

„Prin excepţie de la prevederile referitoare la obligaţia de a poseda şi un permis de conducere internaţional, pot conduce pe teritoriul României, pe o perioadă determinată, titularii permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile altor state dacă posedă asupra lor şi paşaportul valabil emis de acest stat. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, în condiţii de reciprocitate, perioadele de conducere, precum şi statele autorităţilor emitente ale permiselor de conducere naţionale, dintre cele cu care România are parteneriate strategice sau dintre cele care sunt membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, pe perioada acreditării, dacă sunt titulari ai unui permis de conducere naţional valabil şi posedă o carte de identitate specială eliberată de Ministerul Afacerilor Externe”, se arată în ordonanţă.

Actul normativ a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Muncitorii din afara UE, printre beneficiarii măsurii

Schimbarea legislativă ar putea oferi muncitorilor din afara UE posibilitatea de a lucra în ridesharing și ca șoferi profesioniști.

România a deschis, în primăvara acestui an, piața transportului pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene, printr-o modificare mult-așteptată a regulilor de atestare profesională. Străinii care vor să lucreze ca șoferi de taxi sau pentru platforme precum Uber și Bolt pot susține acum examenul pentru Calificarea Profesională Inițială (CPI) și în limba engleză, notează Profit.ro.

Măsura a fost introdusă în 2025, la început doar în București, în cadrul unor sesiuni speciale. Solicitarea a venit după cel puțin cinci ani de presiuni din partea organizațiilor de transport, care avertizează de mult timp asupra crizei de șoferi profesioniști. Autoritățile au mizat astfel pe atragerea lucrătorilor din state precum Nepal, Sri Lanka, Vietnam sau Filipine, unde cunoașterea limbii engleze este suficientă pentru a putea parcurge procedura de certificare.

Şoferii profesionişti din India se numără printre cei mai căutaţi angajaţi în România în 2025, pe fondul deficitului de personal din transporturi, unde pot câştiga până la 3.000 de euro lunar, în funcţie de experienţă. Potrivit unei companii specializate în recrutare, formare şi management de personal din Asia, cererea pentru şoferi străini a crescut puternic în ultimul an, de 3–4 ori faţă de anii anteriori, pentru a acoperi lipsa de personal atât în transportul de marfă intern, cât şi în cursele internaţionale din Uniunea Europeană, dar şi în activităţile de manipulare şi logistică internă.

Cei mai solicitaţi sunt şoferii profesionişti cu permis C/CE/D/DE pentru transport local şi internaţional, precum şi stivuitoriştii pentru manipularea mărfurilor.

Conform legislaţiei, pachetul de angajare a şoferilor profesionişti de camion include salariul minim din România, la care se adaugă diurna zilnică, stabilită în funcţie de tipul de transport şi politica fiecărei companii. Pentru deplasările interne, diurna este cuprinsă între 23 şi 57,5 lei/zi, conform prevederilor legale (HG nr. 1860/2006).

Compania de recrutare subliniază că România se confruntă cu unul dintre cele mai severe deficite de şoferi profesionişti din Uniunea Europeană, fiind nevoie de aproximativ 70.000 de şoferi de camion. Deficitul total este estimat la 150.000 de conducători auto, de la şoferi de TIR şi camioane până la conducători de autobuze, autocare şi taxiuri, potrivit UNTRR (Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România).

La nivel european, deficitul depăşeşte 500.000 de şoferi. În lipsa recrutării de angajaţi din afara UE, acesta ar putea ajunge la 745.000 până în 2028, conform Uniunii Internaţionale a Transportului Rutier (IRU).

