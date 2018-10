România, printre primele țări din lume la servicii externalizate. Nemulțumirea investitorilor

România a ajuns printre primele ţări din lume în ceea ce priveşte oferirea de servicii externalizate.

Cu angajaţi care vorbesc mai multe limbi străine şi care se mulţumesc cu lefuri mici, ţările din Vestul Europei, Statele Unite şi chiar Australia preferă să plătească aici pentru servicii de contabilitate sau IT.

Câştigul este de ambele părţi. Însă, potrivit unui studiu, 70% dintre investitorii străini cred că schimbările politice dese din România le îngreunează activitatea.

În România sunt peste 260 de companii care oferă servicii externalizate, adică de outsourcing.

”Este mai ieftin să o facem aici, avem o forţă de muncă pregătită la fel de bine ca cea din ţările pe care le deservim, însă la un cost mai mic”, explică Cătălin Iorgulescu, vicepreședinte ABSL.

Un alt mare avantaj pentru străini este că românii sunt buni vorbitori de limbi străine.

Alex, de exemplu, deşi lucrează în România, foloseşte permanent engleza la serviciu şi uneori germană.

”Elveţia, de exemplu, vrea germană. Celalte țări, de exemplu cele nordice, Suedia, Danemarca, nu sunt la fel de restrictivi în a discuta cu ei în limba daneză şi atunci folosim engleza ca mijloc de comunicare”, spune Alexandru Șoaică, managerul unei echipe de audit.

Cu angajaţi ieftini, vorbitori de limbi străine, şi cu un internet de mare viteză, România a ajuns pe primul loc în lume printre pieţele mature de servicii externalizate. De multe ori, ai noştri sunt preferaţi chiar înaintea indienilor, deşi aceştia se mulţumesc cu salarii mici.

”Oamenii de aici au acest mind set care nu există în aceeaşi măsură în alte culturi, e un plus al românilor şi trebuie recunoscut lucrul ăsta, de a se gândi cum am putea să facem chestia asta mai altfel, mai repede, sau nu am putea în afară de asta să facem şi altceva”, explică Adela Ciucioi, partener KPMG.

Asta dă stabilitate pieţei de aici, care va creşte considerabil în următorii ani, spun specialiştii.

125.000 de angajaţi români lucrează în prezent în această industrie. Asta înseamnă 1,5% din populaţia activă a României. Iar în 5 ani se estimează că 300.000 de oameni vor lucra în companii care oferă servicii externalizate. Adică mai mult decât dublu.

Cei mai mulţi dintre aceşti angajaţi încep chiar din facultate să lucreze pentru alte ţări. Şi de trei ani există chiar şi un master specific, la ASE.

”Ghidează absolvenţii de facultăţi în ceea ce înseamnă business services. Ce ar trebui să ştie, ce anume vor ajunge să facă. În ideea de a împinge înainte nişte tendinţe noi care să se alinieze cu ceea ce se cere în momentul de faţă”, explică Bogdan Pelinescu, președinte ABSL.

Firmele de outsourcing au angajaţi care lucrează pentru companii din străinătate, de cele mai multe ori în vestul Europei şi Statele Unite ale Americii. În cele mai multe cazuri aceştia lucrează în call center, IT sau contabilitate.

