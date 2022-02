România, pregătită pentru înființarea Grupului permanent de luptă NATO. La conducere s-ar putea afla Franța

România este pregătită pentru înființarea Grupului permanent de luptă- NATO. Anunțul a făcut marți de Statul Major al Forțelor Terestre, care a finalizat analiza resurselor de care are nevoie pentru a găzdui o asemenea structură militară.

Mesajul a fost salutat de secretarul general NATO înainte de reuniunea miniștrilor apărării, unde se vor stabili dimensiunile și componența grupului de luptă.

NATO are în acest moment constituite 4 grupuri de luptă multinaționale în Europa. Sunt așezate în estul Mării Baltice în Estonia, Lituania, Letonia și Polonia. La acesta din urmă participă și țara noastră cu un contingent de apărare antiaeriană pe care îl rotește la fiecare 6 luni. Fiecare grup de luptă are o națiune gazdă și una care conduce și are în componență peste o mie de militari și armament din mai multe țări membre NATO. Pe același model va fi organizat și grupul de luptă din România care ar putea fi condus de Franța.

„România a pregătit și a verificat toată infrastructura necesară disclocării acestui grup de luptă NATO, vorbim de locații de cazare, facilități de antrenament, infrastructură de comandă și control, toate elementele de sprijin și suport logistic necesare dislocării unei asemenea capabilități”, a explicat general Constantin Spânu, șeful Direcției de informare a MApN.

Secretarul general NATO, Jens Stoltemberg a precizat că a avut deja discuții despre grupul de luptă atât cu președintele Klaus Iohannis, cât și cu președintele Emmanuel Macron.

„Am văzut unitățile stryker venind în România, la Constanța, mai multe avioane ale SUA, Germaniei și Italiei și alți aliați care au reacționat. Apoi separat de asta, vorbim de o ajustare pe termen lung și aici apare întrebarea unui grup de luptă ca prezență pe termen lung în România și implicit în partea de est a Alianței”, a transmis secretarul general al NATO.

În cadrul reuniunii minștrilor apărării NATO se va stabilit și dacă baza Mihail Kogălniceanu de la Constanța va găzdui sau nu grupul de luptă, dar și câți militari va avea. O decizie în acest sens ar putea fi anunțată joi sau vineri.