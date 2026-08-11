Primele două etape vizează măsuri tehnice şi măsuri bazate pe mecanismele pieţei pentru menţinerea echilibrului SEN şi solicitarea reducerii voluntare a consumului de energie electrică, potrivit News.ro.

Pasul următor reprezintă măsuri obligatorii de limitare a consumului, în baza unei hotărâri a Guvernului (în ultimă instanţă), şi deconectările manuale (caracter excepţional pentru evitarea unei avarii majore).

Transelectrica precizează că deconectarea manuală intervine numai în condiţiile strict prevăzute de procedurile operaţionale şi de reglementările în vigoare.

După revenirea SEN la o stare de funcţionare sigură, restricţiile sunt ridicate, spun oficialii Transelectrica.

Etapele de gestionare a unei crize în SEN

Măsuri tehnice şi măsuri bazate pe mecanismele pieţei pentru menţinerea echilibrului SEN

Transelectrica utilizează resursele de producţie disponibile, rezervele, schimburile transfrontaliere, solicitarea de ajutor de la operatorii sistemelor energetice vecine.

Solicitarea reducerii voluntare a consumului de energie electrică

Dacă Transelectrica anticipează un dezechilibru, sunt solicitate măsuri voluntare de reducere a consumului, în special în intervalul de seară 19.00-23.00.

Etapa 3 - Măsuri obligatorii de limitare a consumului, în baza unei hotărâri a Guvernului (în ultimă instanţă)

Aplicarea efectivă rămâne dependentă de evaluările tehnice privind starea SEN şi de necesitatea reală de echilibrare a acestuia.

Consumatorii industriali incluşi în „Normativul de limitări ale consumului” sunt informaţi individual cu minimum 24 de ore înainte.

Notificarea va preciza: momentul începerii aplicării măsurii, perioada estimată de aplicare, tranşa sau tranşele activate, precum şi nivelul reducerii de putere solicitate.

În cazul în care măsura se prelungeşte, Transelectrica poate aplica principiul rotirii tranşelor, astfel încât impactul să nu fie concentrat permanent asupra aceloraşi consumatori.

Etapa 4 - Deconectările manuale (caracter excepţional pentru evitarea unei avarii majore)

Aplicarea intervine numai în condiţiile strict prevăzute de procedurile operaţionale şi de reglementările în vigoare.

După dispariţia cauzei care a dus la aplicarea măsurii de limitare a consumului, respectiv după revenirea SEN la o stare de funcţionare sigură, restricţiile sunt ridicate.

Nuclearelectrica anunţă, marţi, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineaţa zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a precizat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, dar menţionează că procedurile sunt uzuale. În plus, ministerul anunţă că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

De asemenea, Nuclearelectrica anunţă acţionarii şi investitorii cu privire la emiterea, în data de 10 august 2026, a unei serii de Avize de Existenţă a Cazului de Forţă Majoră, de către Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA), aplicabile în cazul contractelor de livrare de energie electrică. Compania va transmite către partenerii contractuali o estimare cu privire la durata perioadei în care nu va putea să îşi îndeplinească obligaţiile.