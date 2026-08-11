"Repornirea aplicaţiei se realizează în condiţiile stabilite în urma verificărilor şi testelor efectuate de specialişti şi reprezintă un prim pas pentru reluarea integrală şi normalizarea activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară. Facem precizarea că repornirea etapizată priveşte exclusiv sistemul e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea şi evidenţa cadastrului şi cărţii funciare la nivel naţional. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată şi vor fi repuse în funcţiune etapizat, cu anunţ prealabil ", se arată în comunicat.

Prima zi de funcţionare este dedicată înregistrării actelor instrumentate în perioada de indisponibilitate a aplicaţiei, precizează sursa citată.

"Pentru a asigura o reluare controlată a activităţii şi pentru a evita formarea unor blocaje, prima zi de funcţionare a aplicaţiei e-Terra va fi dedicată cu prioritate înregistrării actelor primite prin corespondenţă şi a celor instrumentate de notarii publici în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Astfel: personalul OCPI va avea prioritar sarcina de a înregistra actele care au fost depuse prin poştă în perioada în care aplicaţia e-Terra nu a funcţionat; notarii publici vor putea începe înregistrarea actelor instrumentate în această perioadă şi care nu au putut fi depuse prin intermediul sistemului", conform comunicatului.

Guvernul precizează că în prima zi de funcţionare nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare şi informare.

"Începând de miercuri, 12 august 2026, ora 8:30, aplicaţia e-Terra va fi disponibilă şi altor categorii de utilizatori: persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, experţi tehnici-judiciari, executori judecătoreşti, care aveau acces în această aplicaţie înainte de producerea incidentului. Pentru aceşti utilizatori sunt puse la dispoziţie manuale de utilizare şi materiale video cu instrucţiuni, menite să faciliteze reluarea activităţii. De asemenea, pentru personalul OCPI sunt organizate şedinţe de lucru şi sesiuni de instruire, astfel încât reluarea activităţii să se realizeze în condiţii cât mai bune", se menţionează în comunicat.

Totodată, este protejat rangul cererilor, iar pentru cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluţionare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. Odată cu reluarea activităţii, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluţionarea acestor cereri în termenul legal.

"Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghişeu, prin poştă sau curier au fost înregistrate cu menţionarea exactă a datei şi orei primirii. Odată cu repunerea în funcţiune a aplicaţiei, toate cererile - atât cele depuse prin corespondenţă, cât şi actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului şi neînregistrate la OCPI-uri, sunt introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor. Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate şi valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii", se evidenţiază în comunicat.

Guvernul dă asigurări că sistemul este monitorizat permanent.

"După repornirea aplicaţiei e-Terra, sistemul va fi monitorizat permanent pentru identificarea şi remedierea operativă a eventualelor probleme.

În cazul apariţiei unor blocaje sau al unor întreruperi temporare ale funcţionării, echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină operativ. Eventualele probleme identificate vor fi analizate şi remediate în cel mai scurt timp posibil. ANCPI va menţine, de asemenea, comunicarea permanentă cu instituţiile implicate în procesul de repunere în funcţiune a aplicaţiei e-Terra, respectiv Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Cyberint. În perioada următoare, accesul şi funcţionalităţile aplicaţiei vor fi extinse şi stabilizate etapizat, pe măsura monitorizării comportamentului sistemului şi a volumului de solicitări. ANCPI şi OCPI acordă prioritate activităţii restante şi revenirii cât mai rapide la fluxurile normale de lucru, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile", se spune în comunicat.

Executivul atrage atenţia că pot exista posibili timpi de răspuns mai mari în perioada imediat următoare.

Aplicaţia e-Terra funcţionează în prezent în Cloudul Guvernamental, care oferă condiţii tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior. Cu toate acestea, în perioada imediat următoare repornirii, este posibil ca, din cauza volumului ridicat de accesări şi a numărului mare de solicitări acumulate pe perioada indisponibilităţii sistemului, timpii de răspuns ai aplicaţiei să fie mai mari. Pe măsura stabilizării volumului de accesări şi a fluxurilor de lucru, este de aşteptat ca aplicaţia să revină la parametrii normali de funcţionare.

De asemenea, Guvernul avertizează că unele documente PDF pot fi temporar indisponibile.

"În perioada imediat următoare repornirii, pot apărea temporar şi situaţii în care unele documente în format PDF să fie indisponibile. Această situaţie este determinată de faptul că procesul de transfer al documentelor în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat. Precizăm că indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă pierderea sau ştergerea acestora. Documentele vor deveni disponibile pe măsură ce procesul de transfer este finalizat", se menţionează în comunicat.

În completare, Executivul informează că pentru a veni în sprijinul utilizatorilor şi pentru a oferi informaţii privind reluarea activităţii aplicaţiei e-Terra, ANCPI pune la dispoziţia acestora linii telefonice dedicate de Call Center. Astfel, informaţii şi suport pot fi obţinute la următoarele numere de telefon: 0749012525, 0749016331,¸0735 950 582.

Liniile de Call Center sunt destinate furnizării de informaţii şi îndrumării utilizatorilor cu privire la accesarea şi utilizarea aplicaţiei e-Terra, precum şi la eventualele situaţii întâmpinate în procesul de reluare a activităţii.

ANCPI recomandă utilizatorilor să consulte, înainte de apelarea Call Center-ului, manualele de utilizare şi materialele video cu instrucţiuni puse la dispoziţie pentru e-Terra.