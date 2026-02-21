De asemenea, 2 ambulanţe private, cu 8 pacienţi dializaţi au rămas blocate în zăpadă la Buzău.

„La momentul raportării (ora 14:00) sunt intervenţii în desfăşurare în 16 localităţi din 7 judeţe (Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov, Prahova) şi municipiul Bucureşti, unde 46 autovehicule cu aproximativ 75 persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. 1 minor în vârstă de 10 luni a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat la spital, conştient”, anunţă IGSU.

Două ambulanţe private care transportau la domiciliu 8 pacienţi dializaţi nu pot înainta din cauza carosabilului acoperit de zăpadă, pe tronsonul de drum DN 2C, Călţuna – Albeşti, în sprijinul acestora intervenind echipaje din cadrul Secţiei Drumuri Naţionale.

Nu sunt semnalate urgenţe la care echipajele de intervenţie să nu poată ajunge.

La această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică se înregistrează avarii în 12 localităţi din 5 judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Tulcea şi Teleorman) însumând un număr de aproximativ 1.222 consumatori finali afectaţi.

Drumuri închise

Trafic rutier:

Trafic închis:

- 2 tronsoane de drum naţional (1 între judeţele Brăila şi Ialomiţa, 1 între judeţele Ialomiţa şi Buzău);

- 27 tronsoane de drum judeţean, în judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi Teleorman.

Trafic restricţionat:

Masa maximă autorizată > 3.5 tone:

- 4 tronsoane de drum naţional în judeţele Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

Masa maximă autorizată > 7.5 tone:

- 7 tronsoane de drum naţional în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

Trafic aerian:

- piste închise: 1 pistă închisă până la ora 16:00 din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (gheaţă, polei) pe Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” Constanţa.

Trafic naval:

- judeţul Constanţa – începând cu ora 14:00, se reia traficul maritim în portul Constanta Nord şi Sud, iar manevrele rămân suspendate în porturile Mangalia şi Midia;

- judeţul Tulcea - manevre suspendate în Bara Sulina.

Trafic feroviar

- nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.