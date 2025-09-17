România înființează un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Nicușor Dan a cerut Parlamentului să avizeze proiectul

Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe înfiinţare în România a Comandamentului Nodului Logistic, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.

Preşedintele Nicuşor Dan arată în scrisoare că, în conformitate cu Constituţia şi legea nr 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, la solicitarea ministrului Apărării naţionale, cu avizul CSAT, propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.

„Obiectivul misiunii este coordonarea, sub comanda comandantului suprem aliat din Europa (SACEUR), a asistentei în domeniul securității pentru Ucraina și sprijinirea creșteri interoperabilităţii armatei ucrainene, fără angajarea NATO ca parte la conflict. Misiunea este de tip non-combat și se desfăsoară numai pe teritoriul statelor aliate, neavând atribuite un teatru de operații sau 0 zonă de operaţii întrunită”, se arată în scrisoarea trimisă de președintele Nicușor Dan.

Parlamentul a aprobat participarea Armatei la NSATU, începând din anul 2024, prin punerea la dispoziţie a infrastructurii şi a echipamentelor necesare pentru găzduirea şi operarea, pe teritoriul naţional, a facilităţii Logistic Enabling Node - Romania (LEN-R), în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii.

În plus, această facilitate are şi un efectiv de până la 100 de militari - personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii, instructori în cadrul modulelor de instruire organizate în afara teritoriului naţional, precum şi detaşamente specializate pentru completarea LEN-R care funcţionează pe teritoriul României, se arată în scrisoare.

Solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan a fost trimisă comisiilor de apărare din Parlament.

Sursa: News.ro

