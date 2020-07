România este în topul ţărilor europene cu cele mai multe îmbolnăviri raportate, zilnic

Cu peste o mie de cazuri noi într-o singură zi România este acum în topul nedorit al ţărilor europene cu cele mai multe îmbolnăviri raportate, zilnic.

Dacă, în urmă cu doar o lună ne aflam în coada clasamentului încet-încet am depăşit țări precum Italia sau Franţa. Țări, care raportau mii de bolnavi pe când noi aveam puţini dar care acum stăpânesc pandemia.

"Am ajuns ciuma Europei nerespectând nişte reguli", a spus-o răspicat şi ministrul sănătăţii miercuri.

Lucrurile sunt simple, în fond e vorba doar de calcule matematice.

Haideţi să aruncăm o privire înapoi şi să vedem cam pe unde

s-a situat România în toată această perioadă. Pe 1 aprilie, în toată Europa au fost raportate 39.191 de noi cazuri de COVID-19, potrivit cifrelor oficiale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. La aceeaşi dată, România avea 215 adică doar 0.54% din totalul cazurilor.

Citește și Angajați ai ANAF din Argeș, infectați cu coroanvirus după o petrecere cu 20 de persoane

Atunci, fruntaşe erau Italia, Spania şi Franţa, bineînţeles. Lucrurile s-au menţinut aşa. La 1 mai când în Europa erau raportate 30 de mii de cazuri, noi aveam 327, iar la 1 iunie, pe continent erau 16.460 de îmbolnăviri iar noi aveam doar 141, adică un procent în creştere de 0,85% dar tot subunitar.

Lucrurile s-au schimbat radical în ultima lună. La 1 iulie, aveam 20.318 cazuri în toată Europa iar în România 326, adică 1,6%. Dar cel mai clar se vede schimbarea tendinţei în aceste zile. Să luăm de pildă cifrele de sâmbătă. În toată Europa au fost 19.743 de noi îmbolnăviri dintre care 889 doar în România. Asta înseamnă, 4,5%.

Şi, ca să fie şi mai clar de atât, conform cifrelor de ieri de pe worldometers, România s-a aflat pe locul 3 în Europa la numărul de noi cazuri cu 994 de îmbolnăviri. Am avut mai multe chiar decât Suedia, țara problemă care nu a impus nicio restricţie în pandemie. Ne-au depăşit numai Rusia cu peste 5.800 de cazuri noi şi Spania cu 1.358. Iar astăzi, cu 1.030 de noi îmbolnăviri, avem toate şansele să urcăm pe un nedorit loc doi dar asta vom şti doar la încheierea zilei pentru că fiecare ţară are o oră diferită de raportare.

Dar cum au reuşit alţii să inverseze tendinţa? Specialiştii spun că testarea şi izolarea au fost principalele metode iar că exemple sunt date Germania şi Italia. În Germania se fac acum peste 300.000 de teste săptămânal iar sute de persoane, în special studenţi la medicină, au fost instruiţi să facă anchete epidemiologice serioase şi să dea de urmă tuturor contacților unui caz pozitiv. A fost creată şi o aplicaţie mobilă care ajută la asta. La fel, în Italia se testează masiv şi sunt identificaţi purtătorii asimptomatici ai virusului care apoi sunt izolaţi.

În plus, în aproape toate ţările europene sunt respectate 3 reguli simple, aceleaşi dintotdeauna: purtarea măştii de protecţie în locurile închise sau aglomerate, igiena freceventă a mâinilor şi păstrarea distanţei.

Nelu Tătaru: "Au fost săptămâni de zile în care nu s-a respectat aproape nimic. Am avut şi vid legislativ în care parghiile noastre care însemnă izolarea şi carantinarea nu le-am putut aplica, şi atunci când tot ce însemnă infectare a mers în aglomerările populaționare. Stăm şi strigăm că am ajuns ciuma Europei, cum am ajuns ciuma europei, nerespectând nişte reguli şi instigând să nu respectăm nişte reguli".