Decizia are o relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre.

”Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, în urma finalizării procesului iniţiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Este o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiuleşti este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova şi un nod esenţial la intersecţia Dunării cu spaţiul Mării Negre”, anunţă, vineri, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Potrivit acestuia, integrarea sa într-o viziune comună cu Portul Constanţa ”consolidează coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră şi creează o platformă regională mai puternică pentru comerţ, tranzit şi investiţii”.

”În contextul actual, marcat de reaşezări geopolitice şi de necesitatea diversificării rutelor comerciale, România îşi asumă un rol activ în dezvoltarea infrastructurii strategice din proximitatea sa”, afirmă ministrul.

Potrivit acestuia, această preluare contribuie la:

– creşterea capacităţii de operare în regiune

– eficientizarea fluxurilor comerciale către şi dinspre Republica Moldova

– sprijinirea reconstrucţiei Ucrainei prin rute alternative sigure

– integrarea mai profundă a Republicii Moldova în reţeaua europeană de transport (TEN-T)

”Portul Constanţa a demonstrat în ultimii ani capacitatea de a gestiona volume record şi de a implementa investiţii majore în infrastructură, energie şi digitalizare. Extinderea acestui model la Giurgiuleşti înseamnă investiţii, modernizare şi o dezvoltare predictibilă, în deplin respect faţă de legislaţia şi suveranitatea Republicii Moldova. Ministerul Transporturilor a susţinut acest proiect printr-o abordare responsabilă, cu analize financiare riguroase, evaluări de risc actualizate şi o viziune clară asupra impactului pe termen lung”, a completat Ciprian Şerban.

Acesta avertizează că România nu urmăreşte doar o tranzacţie, ci ”consolidează un culoar strategic şi îşi întăreşte poziţia de pilon logistic la Marea Neagră”.