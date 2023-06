Rușii amenință că vor distruge podul Galați-Giurgiulești: „Un răspuns foarte serios va veni foarte curând” | VIDEO

Trupele ucrainene au avariat serios podul Chonhar (strategic pentru armata rusă), din Crimeea anexată, în urma unui bombardament cu rachete britanice Storm Shadow, iar rușii au trecut la amenințări. Astfel, guvernatorul prorus al regiunii Herson, Vladimir Saldo, a răbufnit și a transmis că forțele Kremlinului vor răspunde prin a distruge și podul transforntalier Galați - Giurgiulești, care leagă România de Republica Moldova.

„Coordonatele podurilor din regiunea Odesa, din Giurgiulești în Moldova, care a fost în componenta Ucrainei, dar a fost transmisă pe Dunăre de regimul Iușcenko, toate aceste coordonate sunt cunoscute și în curând va fi un răspuns destul de serios”, a spus Saldo.

