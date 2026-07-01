Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat într-un podcast cum vede relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan, în condiţiile în care pare că şeful statului îl urăşte.

"Eu nu am o astfel de senzaţie, pentru că am mai răspuns la această întrebare, am avut o colaborare instituţională, aşa cum este normal să aibă preşedintele României şi premierul României în această perioadă, şi nu am simţit astfel de lucruri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să simpatizezi pe cineva, când eşti pe o funcţie sau alta. Când eşti pe o astfel de funcţie, indiferent ce funcţie este, v-am spus, premier, preşedinte, ministru, trebuie să lucrezi pentru ţara ta, pentru comunitatea ta, pentru domeniul pe care îl ai în responsabilitate şi anumite simpatii, antipatii, anumite relaţii mai bune sau mai proaste sunt aspecte care ţin de planul doi, întotdeauna şi nu pot să aibă relevanţă la un moment dat pentru o relaţie pe termen lung", a arătat liderul PNL.

Întrebat dacă l-a surprins preşedintele Nicuşor Dan în acest an, Ilie Bolojan a spus: "Domnul preşedinte, în acest an, a generat nişte acţiuni care, cel puţin cu nominalizarea domnului Veştea, nu au fost de natură a creşte încrederea între PNL şi dânsul".