Printre cele mai importante proiecte se numără mai multe acte normative privind infrastructura rutieră. Executivul urmează să aprobe suplimentarea despăgubirilor pentru exproprierile necesare realizării Lotului 3 al Autostrăzii de Centură București Nord, precum și indicatorii tehnico-economici pentru noul nod rutier Peștera, pe Autostrada A2, între Cernavodă și Constanța. De asemenea, Guvernul va analiza declanșarea procedurilor de expropriere pentru relocarea utilităților aferente Tronsonului 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș.

Pe ordinea de zi figurează și un proiect de hotărâre pentru modificarea organizării și funcționării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și aprobarea plafonului de cheltuieli pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali, pentru anul 2026.

Executivul va discuta și mai multe proiecte privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Camerei Deputaților și Agenției Naționale de Integritate.

Procesul intentat de ÎCCJ, pe agenda guvernului interimar

În cadrul ședinței va fi prezentată și o informare privind procesul intentat de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor. Instanța supremă solicită obligarea Executivului la suplimentarea bugetului cu sumele aferente titlurilor executorii scadente în anul 2026.

Totodată, Guvernul va analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la existența unui posibil conflict juridic de natură constituțională între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat luni, 30 martie, că a deschis acțiune în contencios administrativ împotriva Executivului, cerând obligarea premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor la plata restanțelor salariale și aplicarea de amenzi în caz de neexecutare. Cererea, semnată de președinta Lia Savonea, a fost înaintată Curții de Apel București.

Restanțele provin din majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%, decisă în 2023 de fosta conducere a ÎCCJ (judecătoarea Corina Corbu) și a Parchetului General (procurorul general Alex Florența), aplicabilă retroactiv din 2018. Bugetul pe 2026, transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor, prevedea aproape 5 miliarde de lei pentru ÎCCJ, o creștere de circa 50% față de 2025, destinată achitării acestor drepturi.

Guvernul a decis însă amânarea unei părți a plăților, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD.

Înalta Curte a formulat mai multe solicitări, în cererea de chemare în judecată:

- Punerea la dispoziție a tuturor fondurilor pentru plata drepturilor restante, prevăzute în titluri executorii scadente în 2026;

- Emiterea actelor administrative și demersurile bugetare necesare, inclusiv prin rectificare;

- Stabilirea unui termen de executare de maxim 10 zile și aplicarea de amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere pentru premier și ministrul Finanțelor;

- Penalități de 2% pe zi de întârziere.

ÎCCJ susține că neplata afectează dreptul de proprietate al judecătorilor cu titluri executorii neexecutate de peste zece ani și acuză Executivul că încalcă principiul separării puterilor în stat și subminează legitimitatea instanțelor.