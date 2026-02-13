Ministrul este de părere că securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul.

Radu Miruță, despre oportunitățile României

„După două zile intense de întâlniri, reuniuni şi discuţii la Bruxelles, rămân cu două convingeri şi mai ferme:

România are o şansă reală să devină parte din lanţul european de producţie al industriei de apărare - dacă ne mişcăm rapid şi în direcţia corectă. Este o oportunitate rară, pe care nu avem voie să o ratăm.

Oricât am investi în industria de apărare pentru siguranţa noastră, efortul rămâne incomplet dacă nu contracarăm mai ferm războiul hibrid care ne afectează pe toţi - tocmai prin invizibilitatea şi perfidia sa”, a scris, vineri, pe Facebook. Ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Acesta se referă la cât de uşor se construiesc realităţi paralele în online.

Radu Miruță subliniază importanța gândirii critice

„Trăim o perioadă complicată. De aceea trebuie să rămânem vigilenţi şi să nu acceptăm automat naraţiunile gata mestecate de alţii. Puterea noastră stă în gândirea critică, în rezistenţa la manipulare şi în cererea de explicaţii bazate pe fapte. Europa îşi dezvoltă capacităţile de apărare, dar aceste eforturi trebuie dublate de protejarea minţilor noastre. Pentru că securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul”, a mai transmis ministrul Apărării.

În următoarele zile acesta participă la Conferinţa de Securitate de la Munchen.