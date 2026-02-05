Un bloc de 9 etaje, construit lângă un depozit de muniție în Craiova. Miruță: Afectează traiectoria radarului de la Cârcea

”E vorba de o situaţie de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniţie, bloc cu nouă etaje, fără a fi avut dreptul legal, fără a fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie. În august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar. E vorba de ansamblul Satina Parc, de la Craiova. Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanţele faţă de aceste obiective militare. Şi ce vă imaginaţi, trei săptămâni mai târziu, a revenit exact aceeaşi cerere care fusese avizată negativ şi care de data asta a fost avizată pozitiv, a fost avizată favorabil”, a declarat Radu Miruţă, joi, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că, în august 2024, Ministerul Apărării a dat un aviz negativ pentru construcţie, iar după trei săptămâni MApN a avizat favorabil acel proiect. Miruţă a explicat că blocul afectează şi traiectoria radarului de la Cârcea.

”Blocul este deja construit, structura de cadre, nu este respectată distanţa legală faţă de depozitele de muniţie şi nu este respectat regimul de înălţime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate baleia întreg spectrul pentru că se loveşte fasciculul cu un anumit sector de cerc de această clădire, care a fost ridicată în contextul pe care vi l-am explicat mai devreme”, a arătat ministrul Apărării.

Verificări la toate unităţile militare din ţară

El a anunţat începerea unor verificări la toate unităţile militare din ţară în legătură cu modul de acordare a avizului pentru construcţii în jurul acestora.

”Au fost declanşate verificări la toate unităţile militare din România cu privire la acordarea, modul în care a fost acordat avizul pentru construcţii în jurul unităţilor militare. Observ că la Craiova nu este o situaţie întâmplătoare, pentru că tot de curând, un an şi un pic, lângă Craiova s-a propus construirea unui depozit pentru una dintre companiile mari din România, depozit logistic, cel mai mare din România, depozit logistic care, de asemenea, afecta performanţa acestui radar de la Cârcea. Am mers în instanţă, s-a dispus sistarea lucrării acolo, însă faptul că se întâmplă lucruri cam în aceeaşi zonă, din punctul meu de vedere, necesită o atenţie suplimentară din partea Ministerului. Evident că s-au dispus măsuri pentru identificarea personalului din cadrul MApN care a schimbat avizul”, a mai declarat ministrul Apărării.

El a precizat că pentru acel aviz nu era nevoie de semnătura ministrului Apărării şi că avizul era la nivelul unei direcţii din minister. Miruţă a mai afirmat că de la Ministerul Apărării au fost luate, în ultimii ani, peste 1.000 de hectare din zone cu potenţial imobiliar.

”Am observat un alt trend. De-a lungul ultimilor ani, de la Ministerul Apărării s-a tot propus preluarea unor suprafeţe de teren. Am urmărit şi, în ultimii ani, peste 1.000 de hectare din zone cu potenţial imobiliar major au fost transferate de la Ministerul Apărării, cu diverse condiţii, ca într-un număr de cinci ani să se construiască ceva acolo, în principiu locuinţe, care să fie puse la dispoziţia personalului militar la nişte preţuri mai avantajoase. Din verificările pe ultimii ani pe care le-am făcut, e vorba de peste 1.000 de hectare de teren şi de 2.387 de locuinţe care ar fi avut obligaţia să fie ridicate şi care nu s-au ridicat. Este evidentă intenţia de a te uita spre terenurile care sunt în proprietatea Ministelului Apărării pe care încet-încet să le tragi într-o altă zonă”, a susţinut ministrul Radu Miruţă.

Reacția complexului de locuințe

Dezvoltatorul proiectului imobiliar Satina Park respinge afirmațiile recente ale ministrului Apărării și subliniază că toate etapele proiectului s-au desfășurat în conformitate cu legea și reglementările urbanistice.

„Am luat act cu surprindere de declarațiile recente ale domnului Ministru al Apărării referitoare la proiectul imobiliar Satina Park. Satina Park este un proiect dezvoltat de o echipă cu experiență relevantă în domeniul imobiliar, construit pe principii de legalitate, transparență și respect față de comunitate. Dezvoltatorul are în portofoliu proiecte finalizate cu succes, iar proiectul actual continuă aceeași abordare responsabilă.

Proiectul Satina Park presupune realizarea a două imobile cu regim de înălțimeD+ P+9, în conformitate cu prevederile urbanistice aplicabile zonei, fără a fi necesară inițierea sau modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. În prezent, au fost încheiate peste 50 de promisiuni de vânzare-cumpărare, ceea ce reflectă încrederea reală a clienților în acest proiect. Pentru proiectul Satina Park au fost respectate integral toate cerințele legale, fiind obținute toate avizele și acordurile prevăzute în Certificatul de Urbanism, în baza cărora a fost emisă Autorizația de Construire, în deplină legalitate.

În ceea ce privește avizul Ministerului Apărării Naționale, menționăm că, într-o primă etapă, documentația depusă a fost respinsă, cu o motivare clară și explicită. Subliniem faptul că în documentația de respingere nu a fost invocată nicio problemă legată de regimul de înălțime al construcțiilor și nici de funcționarea radarului de la Cârcea. Analizând observațiile formulate de MApN, proiectul a fost modificat exclusiv în raport cu cerințele indicate în documentația de respingere, iar ulterior a fost redepus. Ca urmare a îndeplinirii tuturor condițiilor solicitate, avizul favorabil a fost emis, conform procedurilor legale în vigoare.

Reiterăm că nici în avizele emise de MApN, nici în documentele eliberate de alte instituții avizatoare nu a fost pusă în discuție problema regimului de înălțime al clădirilor sau vreo afectare a infrastructurii radar. De asemenea, proiectul a fost întocmit în strictă conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare, regimul de înălțime fiind unul permis de acestea.

În același timp, dorim să subliniem că înțelegem mesajul transmis de domnul Ministru al Apărării nu ca o antepronunțare sau o concluzie formulată în urma unei verificări detaliate a situației concrete a proiectului Satina Park, ci ca un semnal de preocupare legitimă, menit să răspundă unei necesități generale de a asigura siguranța deplină a tuturor viitorilor proprietari și a comunității din zonă. Această preocupare este una pe care o împărtășim pe deplin și la care achiesăm, fiind în deplină concordanță cu valorile și principiile care au stat la baza dezvoltării acestui proiect.

Satina Park rămâne pe deplin deschis colaborării cu toate instituțiile abilitate, pentru clarificarea oricăror aspecte care pot genera interpretări eronate în spațiul public. Suntem un dezvoltator serios, care își respectă atât obligațiile legale, cât și responsabilitatea față de cei peste 50 de clienți cu care au fost deja încheiate promisiuni de vânzare-cumpărare, precum și față de imaginea și credibilitatea proiectului”, este mesajul transmis de reprezentanții Satina Park.