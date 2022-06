Rezervele sunt, în acest moment, la puțin peste 40 la sută din capacitate, sub media europeană. Dar gazele pe care de două săptămâni le extragem din Marea Neagră ne vor ajuta, spun autoritățile, să atingem ținta de 80 la sută, pe care ne-a impus-o Uniunea Europeană. Din zăcămintele Ana și Doina au ajuns până acum, în sistemul național, peste 40 de milioane de metri cubi de gaz.

Instalațiile care au început să scoată gaz din Marea Neagră pompează în rețeaua națională trei milioane de metri cubi în fiecare zi.

În cele 13 zile de când funcționează, la consumatorii români au ajuns peste 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale.

Ion Sterian, director general al Transgaz: „Gazele sunt de foarte bună calitate, cu un conținut de metan de peste 90%”.

Cât gaz conțin zăcămintele Ana și Doina

În zăcămintele Ana și Doina sunt 10 miliarde de metri cubi de gaz. Se estimează că în fiecare an din ele se va extrage un miliard de metri cubi. Cei responsabili dau asigurări că, în acest an, în sistemul național vă ajunge jumătate din această cantitate.

Mark Beacom, CEO al Black Sea Oil & Gas: „Avem 126 de kilometri de conductă submarină care aduce gazul chiar aici, la Vadu”.

Valentin Năstasa, manager de instalație la Black Sea Oil & Gas: „Acesta este locul în care gazele din Marea Neagră intră în stația de tratare. Merg după aceea la stația de uscare, după care la stația de fiscalizare și Societatea Națională de Transport”.

Estimări favorabile privind depozitele de gaz, în cazul României

Potrivit deciziei Uniunii Europene, până la iarnă, România trebuie să își umple la cel puțin 80 la sută din capacitate depozitele de gaz. Ce se extrage din Marea Negră îi ajută pe responsabili să facă stocuri.

Acum, depozitele din subteran sunt pline cu puțin peste 40 la sută. Estimările Guvernului arată că, în august, vom ajunge la 46 la sută. Până în septembrie se vor mai adăuga 11 procente, iar în octombrie vom avea capacitatea de stocare la 66 la sută. Ţinta stabilită de Uniunea Europeană ar trebui atinsă în noiembrie.

Virgil Popescu, ministrul Energiei: „Când am luat în calcul acești 80%, nu am luat în calcul exploatarea de la Black Sea Oil & Gas. Deci, vă asigur că vom avea gaze în depozite cel puțin la nivelul anului trecut, când am avut 80% și am rămas cu 700 de milioane de metri cubi în stoc. Faţă de anul trecut, suntem cu 200 de milioane de metri cubi mai mult în depozite”.

Nicolae Ciucă, premierul României: „În următoarea lună, avem toate premisele să putem să ducem în depozitele de gaz încă 5%. Prin sporirea producției, în momentul de față, așa cum am văzut pe tabloul de comandă, vom putea să susținem că, pentru iarnă viitoare, avem gaz”.

În acest moment stocurile de gaze ale României sunt însă sub media europeană de 57 la sută. Portugalia este singura tară din Uniune cu depozitele pline. Şi Polonia se apropie de ţintă. Danemarca și Cehia au peste 75 la sută din gazul pe care pot să îl depoziteze, iar Germania și Franța sunt cu rezervele la 60 la sută din capacitate. Cel mai rău stau Croația, Bulgaria și Ungaria.