Elicopterul SMURD, chemat de urgență la Arieșeni, după prăbușirea unei parapante. Care e starea parapantistului

Elicopterul SMURD a intervenit de urgență în Arieșeni, Alba, în urma prăbușirii unui bărbat care plana cu parapanta. Din fericire, bărbatul a supraviețuit.

Un bărbat a suferit o fractură la unul dintre membrele inferioare duminică, după ce a căzut cu parapanta în zona localității Arieșeni din județul Alba, fiind evacuat medical cu elicopterul SMURD către Unitatea de Primiri Urgențe din Cluj-Napoca, transmite Agerpres.

„Echipajul SMURD din cadrul Stației de pompieri Câmpeni a fost solicitat să intervină în zona loc. Arieșeni, sat Păntești pentru acordarea primului ajutor medical la un bărbat care a căzut cu parapanta", a transmis duminică Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.

La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii evenimentului, medicii au constatat că bărbatul prezenta o fractură la unul din membrele inferioare. Având în vedere gravitatea rănilor și dificultatea accesului în zonă, „a fost solicitat în sprijin și elicopterul SMURD de la Jibou".

„Persoana a fost preluată de către elicopterul SMURD și transportată la UPU Cluj-Napoca", au precizat pompierii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













