România a câștigat aurul la Paris la turneul de masaj al națiunilor. Țara noastră a învins chiar și Thailanda

România a câștigat aurul la Paris la turneul de masaj al națiunilor, o competiție prestigioasă, în care terapeuți din 9 țări și-au demonstrat competența și talentul. Rezultatele arată că maseurii români sunt bine pregătiți.

Își ajută pacienții să scape de efectele stresului, ale sedentarismului sau, dimpotrivă, ale activității fizice prea intense.

Bucuria este justificată. Să învingem Thailanda la capitolul masaj nu este deloc un lucru minor. Iar competiția a avut 5 categorii, care necesită tehnici diferite.

Radu Gligor a fost căpitanul echipei noastre. Activează în Sibiu, are o experiență de peste 15 ani și sute de premii câștigate.

Radu Gligor, căpitanul echipei României: „Este foarte important să apelăm la cursuri de specialitate, să facem workshop-uri, să facem masterclass-uri și să ne dezvoltăm tehnicile și creativitatea."

La concurs a lucrat în tandem cu Mari Bradavschi din Brașov. Au câștigat proba de masaj la 4 mâini, completându-se perfect.

Mari Bradavschi, maseur terapeut: „A contat experiența, știind multe tehnici, puteam să închid ochii și eu simțeam în ce direcție se duce el.”

Cei mai mulți clienți ajung la masaj cu musculatura contractată. Au nevoie de relaxare.

Clientă: „Postura pe care o am în timpul serviciului mă pune în dificultate.”

Mihaela Gheorghe a câștigat la Paris proba stretching pasiv. Absolventă de kinetoterapie, Mihaela este și asistent medical, dar s-a specializat în masaj terapeutic și asiatic.

Mihaela Gheorghe, specialist în masaj terapeutic și asiatic: „Eu am făcut foarte multe cursuri. Am făcut masajul ăsta thailandez, l-am făcut în 5 module, la București.”

O ședință de masaj poate ajunge să coste și 300 de lei, însă mulți clienți spun că această terapie a devenit pentru ei o rutină.

Client: „Făcând masaj săptămânal am observat că și la locul de muncă dau alt randament.”

Pentru a lucra legal, în clinici medicale, cabinete proprii, centre SPA și alte baze de tratament, maseurii au nevoie de documente care le atestă pregătirea. Unele proceduri, folosite greșit de persoane necalificate, pot face mai mult rău decât bine, atrag atenția profesioniștii.

