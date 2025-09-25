Român implicat într-o reţea internaţională de fraude cu criptomonede, arestat în București. Prejudiciu de 103 milioane euro

Un cetățean român a fost arestat preventiv în București la cererea autorităților spaniole. Este acuzat că făcea parte dintr-o rețea infracțională europeană ce înșela oameni cu promisiuni false de investiții în criptomonede.

DIICOT a anunţat joi că, în urmă cu o săptămână, a efectuat o percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităţilor judiciare din Spania (Juzgado Central de Instruccion no 1 de la Audiencia Nacional), în care se efectuează cercetări cu privire la infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.

Simultan, au fost efectuate percheziţii domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugaliei, Italiei şi Bulgariei.

La domiciliul românului din Bucureşti au fost identificate şi ridicate înscrisuri, precum şi dispozitive de stocare a datelor.

În cadrul anchetei desfăşurate sub egida Eurojust, autorităţile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, în care se arată că, începând cu anul 2019, mai mulţi făptuitori, printre care şi un cetăţean român, au participat, în cadrul unui grup infracţional organizat, la fraudarea mai multor victime, care au fost determinate, prin înşelăciune, să investească în diverse criptomonede, prin intermediul unor platforme online.

O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcţionate în principal către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care persoanele vătămate au încercat să-şi recupereze banii li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis.

Astfel, persoanele vătămate şi-au pierdut integral sau parţial sumele de bani investite.

Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care şi-au transferat fondurile din Spania.

Cetăţeanul român a fost arestat preventiv de Curtea de Apel Bucureşti, fiind pus în executare mandatul european de arestare emis pe numele lui.

