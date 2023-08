Roboții pompierilor au evitat și mai multe victime omenești în explozia de la Crevedia

Situația putea fi și mai gravă dacă în incendiile produse după cele două explozii, salvatorii nu foloseau roboți, o tehnică nouă la noi în țară.

Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Ovidiu Oanță, corespondent PROTV: „Exploziile urmate de incendii de la Crevedia s-au dovedit cu adevărat o catastrofă, motiv pentru care nu doar că a fost declanșat planul roșu de intervenție, dar aici au fost trimise echipe de salvatori din Dâmbovița, București și Prahova. Pare să fie cea mai gravă și mai importantă intervenție de acest gen din ultimii ani făcută în România.”

Colonel Irinel Precup, ISU București: „Am intervenit pentru stingerea a 2-3 cisterne de GPL, una era fixă, celelalte mobile, pe tiruri. În spate era a patra cisternă care a şi explodat ulterior. Am intervenit cu 14 autospeciale de apă şi spumă, o autospecială cu roboţi, care de asemenea ne-a sprijinit foarte mult, nu aduce personalul aproape de explozie, şi asta a salvat persoanele de la Doamne fereşte, o situaţie şi mai gravă. Am avut o sumedenie de echipaje medicale. Permanent am evaluat situaţia din punct de vedere chimic."

La fața locului au fost mobilizate 23 de autospeciale de stingere, peste 20 de ambualanțe SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple, dar și o autospecială cu roboți, un echipaj de descarcerare și un elicopter SMURD. Au intervenit zeci de pompieri, dar și polițiști și jandarmi.

Ovidiu Oanță, corespondent PROTV: „Pentru că situația devenea tot mai gravă, cu fiecare minut care trecea cei de la ISU, care trimiseră salvatori, au ridicat un punct medical avansat. Locul din care să fie ridicaţi răniţii pentru a primi îngrijirile medicale înainte să fie transportați la spitalele de arşi din Capitală.”

Având în vedere amploarea dezastrului, trei mii de persoane au fost evacuate.

Raed Arafat, Departamentul pentru Situații de Urgență: „Pompierii, chiar erau scoşi după ce am introdus roboţii. Am evitat chiar oamenii să fie foarte aproape de cisternă. În al doilea rând, s-au dat mesaje RO-Alert, a fost explicat populaţiei. Populaţia a fost evacuată. Colegii au ajutat la îndepărtarea populaţiei pentru că toată lumea voia să se întoarcă în casele lor în zona incendiului, şi acest lucru a fost interzis."

Totodată, a fost stabilit un perimetru de siguranță pe o distanță de aproximativ 800 de metri față de locul intervenției.

