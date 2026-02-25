În mesaj, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul Ro-Alert.

Alerta extremă a încetat, iar în timpul acesteia patru persoane au sunat la numărul unic de urgenţă 112 pentru a cere informaţii suplimentare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta a precizat că mesajul Ro-Alert transmis populaţiei a avut rolul de a informa persoanele aflate în zona de graniţă cu Ucraina cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

"Mesajul transmis este unul în primul rând de informare a populaţiei aflată în zona de graniţă cu Ucraina prin care i se aduce la cunoştinţă despre faptul că, în urma conflictului armat de pe teritoriul ucrainean şi a monitorizării făcute de către structurile statului român cu rol de apărare, există posibilitatea ca din spaţiul aerian să cadă obiecte", se arată într-o informare a ISU Delta.

Potrivit sursei, starea de alertă a încetat la ora 18:47, iar în timpul acesteia s-au înregistrat patru apeluri telefonice de la locuitori ai judeţului care au solicitat informaţii suplimentare.