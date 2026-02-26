În mesajul transmis în jurul orei 18:15, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"A mai fost emis un mesaj RO-Alert întrucât Statul Major al Forţelor Aeriene a identificat o ţintă în zona de nord-est a judeţului Tulcea. Menţionez ca aste mesaje sunt transmise în urma notificărilor primite din partea Statului Major al Forţelor Aeriene şi sunt emise de către IGSU, astfel lanţul de transmitere a informaţiei este mai scurt", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, Daniel Năstase.

Joi, în jurul orei 17.00, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un prim mesaj Ro-Alert de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale a transmis ulterior un comunicat cu detalii privind situația din zona de frontieră.

Radarele MApN au semnalat joi, 26 februarie, prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Astfel, în jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Fetești au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliție aeriană.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma notificării transmise de Statul Major al Forțelor Aeriene.

Vehiculul aerian fără pilot nu a intrat în spațiul aerian național, măsurile de alertă încetând în jurul orei 17.30.

La ora 18.00 s-a ordonat ridicarea de la sol a două aeronave Eurofighter Typhoon – una a Forțelor Aeriene Germane și una a Forțelor Aeriene Spaniole, din Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, în urma observării unui nou vehicul aerian fără pilot care se îndrepta spre spațiul aerian național.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un nou mesaj RO-Alert populației din nord-estul județului Tulcea.

Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18.30, la nord de Sulina.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN, potrivit comunicatului Ministerului Apărării Naționale.