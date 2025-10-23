Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I

Joi, 23 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri loto, după ce, la tragerile din duminica de 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri, în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 23 octombrie 2025:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei.

La Super Noroc este pus în joc un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













