Alţi doi suspecţi, din aceeaşi comună, au fost duşi la audieri după ce ar fi vândut cannabis.

Traficanţii de droguri acţionau în comuna Breznița Ocol, aflată la câțiva kilometri de Drobeta-Turnu Severin. Trei dintre ei i-au cerut ofiţerului sub acoperire 35.000 de euro pe kilogramul de cocaină, dar când au realizat că la mijloc este ceva suspect, au aruncat banii în tufişuri. Anchetatorii i-au recuperat ulterior şi i-au prins şi pe traficanţi.

Localnică: "Ne miră, pentru copii e rău, pentru nepoți".

"Au venit la colindat mai târziu, a fost zăpada mare și au venit colindătorii mai târziu."

Aceeaşi declaraţie a avut-o şi un alt suspect din comună care deocamdată a fost dus la audieri. Anchetatorii urmează să stabilească dacă făcea parte din aceeaşi reţea.

În Drobeta Turnu Severin, localnicii se tem că drogurile vândute în sat urmau ajungă la tinerii de la oraş.

Localnic: "De ani de zile tot au acolo un pol, la Breznița acolo, îi mai prind, mai scapă. Sigur e o problemă, mai ales că din an în an tot prind și nu vedeți ce cantități prind acolo".

Cristian Mură – viceprimar Drobeta Turnu Severin: "Faptul că poliția a intervenit rapid și a destructurat această rețea e un lucru foarte important şi pentru orașul nostru și pentru siguranța Severinului, vorbim despre substanțe care puteau ajunge în stradă, la copiii noștri."

Cei trei suspecţi prinşi în flagrant au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Din probele administrate a reieșit că din octombrie 2025 şi până în prezent ar fi vândut diverse cantități de cocaină, cu sume cuprinse între 2500 și 10.000 de lei.