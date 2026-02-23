Chipul unui ”vampir”, văzut pentru prima dată după 500 de ani. Decapitat și îngropat cu fața în jos pentru a nu învia

Acum, chipul decedatului poate fi văzut pentru prima dată în secole, după ce oamenii de știință i-au reconstruit craniul.

Corpul bărbatului fusese exhumat, decapitat și reînhumat cu fața în jos, acoperit cu pietre grele, pentru a nu se mai întoarce din morți, potrivit credințelor populare din acele vremuri brutale.

Publicația britanică citează datele prezentate în studiul ”Rest in Face: The Forensic Approximation of Individual 157 from the Račeša Necropolis (13th–14th Century) - ”Rest in Face (joc de cuvinte, pornind de la expresia ”rest in peace” – n.red.): Aproximarea criminalistică a individului 157 din Necropola Račeša (secolele XIII-XIV)”, publicat pe OrtogOnLineMag .

”Vampirul” a fost descoperit într-un mormânt din Racesa, o fortăreață din estul Croației, mai exact într-o necropolă folosită între secolele XIII și XVI, scrie Sky News .

Bioarheologul Natasa Sarkic, membru al echipei de excavare, a declarat că frica inspirată de bărbat în moarte ar putea proveni din frica pe care a inspirat-o în viață. Ea a spus: „Analiza bioarheologică a arătat că acest bărbat a participat adesea la conflicte violente și a murit de o moarte violentă”.

„A experimentat cel puțin trei episoade de violență interpersonală gravă în timpul vieții sale”.

„Unul dintre acele atacuri i-a desfigurat fața, ceea ce a putut provoca frică și repulsie, ducând la excluziune socială. Înainte chiar să se recupereze după penultima traumă, a suferit un ultim atac fatal”.

Sarkic a continuat: „Se credea că persoanele care mureau violent, se comportau violent în viață sau erau considerate păcătoase sau deviante din punct de vedere social erau expuse riscului de a deveni vampiri”.

„Este posibil să fi fost considerat un «vampir» sau o amenințare supranaturală din cauza desfigurării feței sale și a stilului său de viață marginal, caracterizat prin violență interpersonală repetată. Asemenea ființe erau considerate neliniștite, răzbunătoare și capabile să-i rănească cei vii, să răspândească boli și să ucidă oameni sau animale”.

Dr. Sarkic a mai spus că, în tradiția slavă, sufletul rămâne atașat de corp timp de aproximativ 40 de zile după moarte. În această perioadă, diverse măsuri preventive puteau fi folosite pentru a împiedica întoarcerea morților ca vampiri.

Acestea includeau înfigerea unui țăruș în inimă, arderea sau decapitarea cadavrului, îngroparea lui cu fața în jos, apăsarea lui cu pietre și legarea membrelor.

Rezultatul reconstituirii este un chip ”ostil, amenințător”

Prin urmare, această înmormântare a arătat „practici asociate în mod obișnuit cu ritualurile «anti-vampiri» din acea vreme”, a explicat dr. Sarkic.

Pentru a finaliza reconstrucția, expertul în grafică Cicero Moraes a început prin a reconstrui virtual craniul bărbatului folosind date de la o scanare CT.

„Deși craniul era oarecum fragmentat în momentul descoperirii sale, a fost posibilă reconstrucția și digitalizarea acestuia”, a spus dr. Sarkic.

Mai multe date de la donatori vii au fost apoi utilizate pentru a trasa probabila amplasare a trăsăturilor faciale și grosimea țesutului moale în diferite locuri ale craniului.

De asemenea, a fost utilizată o tehnică numită deformare anatomică, prin care capul unui donator este ajustat virtual până când se potrivește cu craniul subiectului, dezvăluind o posibilă față.

Combinarea acestor abordări a dezvăluit o față obiectivă, bazată exclusiv pe forma craniului, fără trăsături subiective precum părul sau nuanța pielii.

O a doua versiune a feței este mai artistică, introducând unele dintre aceste elemente speculative pentru o recreare mai realistă.

Moraes a spus că rezultatul arată o asemănare „ostilă, amenințătoare”.

„Cicatricea facială și alte răni obținute în timpul vieții sale sunt un semn destul de semnificativ că viața sa ar fi putut fi destul de turbulentă”, a spus el.

Credința populară în vampiri a fost atestată în mai multe locuri din Europa

„Vampirul” din Racesa a trăit în secolul al XV-lea sau al XVI-lea, avea aproximativ 1,62 m înălțime și se crede că a murit între 40 și 50 de ani. Având în vedere rănile sale, este posibil să fi fost soldat sau pur și simplu o persoană obișnuită cu confruntări violente.

A fost înmormântat în ceea ce pare să fi fost o biserică, deși mormântul său se afla în „cel mai defavorizat loc”, de-a lungul zidului. Din câte se pare, capul său i-a fost literalmente smuls din corp, deoarece nu există urme de tăieturi care să fie compatibile cu decapitarea pe gât, craniu și umeri.

Mormântul său a fost descoperit în 2023 și este una dintre cele peste 180 de înmormântări găsite în fortăreață, care se afla la 110 km sud-est de Zagreb.

Exemple de credință în vampiri pot fi găsite în alte părți ale Europei, inclusiv în mai multe morminte profanate din Polonia. În Serbia, trupul lui Petar Blagojevic a fost străpuns în inimă și ars după moartea sa în 1725, fiind considerat un vampir.

De asemenea, Jure Grando Alilovic, un sătean croat care a murit în 1656, este descris ca vampir în documentele istorice.

Se crede că Racesa a fost ocupată mai întâi de templieri, apoi de Cavalerii Ospitalieri și, în final, de nobilimea locală.



