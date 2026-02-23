Chipul unui ”vampir”, văzut pentru prima dată după 500 de ani. Decapitat și îngropat cu fața în jos pentru a nu învia

Stiri Stiinta
OrtogOnLineMag

Oamenii de știință au reușit reconstruirea chipului unui bărbat din Croația despre care oamenii timpului său credeau că este vampir, motiv pentru care l-au dezhumat, decapitat și reînhumat cu fața în jos, pentru a nu învia. 

autor
Cristian Anton

”Vampirul” a fost descoperit într-un mormânt din Racesa, o fortăreață din estul Croației, mai exact într-o necropolă folosită între secolele XIII și XVI, scrie Sky News.

Publicația britanică citează datele prezentate în studiul ”Rest in Face: The Forensic Approximation of Individual 157 from the Račeša Necropolis (13th–14th Century) - ”Rest in Face (joc de cuvinte, pornind de la expresia ”rest in peace” – n.red.): Aproximarea criminalistică a individului 157 din Necropola Račeša (secolele XIII-XIV)”, publicat pe OrtogOnLineMag.

Corpul bărbatului fusese exhumat, decapitat și reînhumat cu fața în jos, acoperit cu pietre grele, pentru a nu se mai întoarce din morți, potrivit credințelor populare din acele vremuri brutale.

Acum, chipul decedatului poate fi văzut pentru prima dată în secole, după ce oamenii de știință i-au reconstruit craniul.

Citește și
NASA este pregătită să trimită astronauți pe Lună, după 50 de ani. Testul general pentru misiunea Artemis 2 a fost un succes
NASA este pregătită să trimită astronauți pe Lună, după 50 de ani. Testul general pentru misiunea Artemis 2 a fost un succes
Skynews racesa vampire 7154059
×

ULTIMELE ȘTIRI

Pădurea Băneasa – evadare în natură la marginea Bucureștiului. Ce poți face aici împreună cu familia

Pădurea Băneasa – evadare în natură la marginea Bucureștiului. Ce poți face aici împreună cu familia

Guvernul renunță la prevederea ca șoferii care nu își plătesc amenzile să rămână automat fără permis auto

Guvernul renunță la prevederea ca șoferii care nu își plătesc amenzile să rămână automat fără permis auto

Ciprian Ciucu afirmă că Bucureștiul a pierdut 8 miliarde de lei în ultimii doi ani. „Vom ajunge în incapacitate de plată"

Ciprian Ciucu afirmă că Bucureștiul a pierdut 8 miliarde de lei în ultimii doi ani. „Vom ajunge în incapacitate de plată"

CELE MAI CITITE

Avionul întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni, a aterizat. Aeronava avea 186 de persoane la bord

Avionul întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni, a aterizat. Aeronava avea 186 de persoane la bord

Fraudă în sistemul medical. Controalele CNAS au descoperit internări fictive și servicii decontate doar pe hârtie

Fraudă în sistemul medical. Controalele CNAS au descoperit internări fictive și servicii decontate doar pe hârtie

Horoscop 23 februarie 2026, cu Neti Sandu. Satisfacții profesionale

Horoscop 23 februarie 2026, cu Neti Sandu. Satisfacții profesionale

Meteorologii de la ANM au anunțat când revin ninsorile în București. Cum va fi vremea în București săptămâna aceasta

Meteorologii de la ANM au anunțat când revin ninsorile în București. Cum va fi vremea în București săptămâna aceasta

Șeful Finanțelor: Statul a alocat 5 miliarde de euro pentru relansarea economică. Microîntreprinderile revin la taxe de 1%

Șeful Finanțelor: Statul a alocat 5 miliarde de euro pentru relansarea economică. Microîntreprinderile revin la taxe de 1%

România și-ar putea construi nave de război la Mangalia și ar salva și șantierul. Cum ar putea să ne ajute însăși Germania

România și-ar putea construi nave de război la Mangalia și ar salva și șantierul. Cum ar putea să ne ajute însăși Germania

Bioarheologul Natasa Sarkic, membru al echipei de excavare, a declarat că frica inspirată de bărbat în moarte ar putea proveni din frica pe care a inspirat-o în viață. Ea a spus: „Analiza bioarheologică a arătat că acest bărbat a participat adesea la conflicte violente și a murit de o moarte violentă”.

A experimentat cel puțin trei episoade de violență interpersonală gravă în timpul vieții sale”.

Unul dintre acele atacuri i-a desfigurat fața, ceea ce a putut provoca frică și repulsie, ducând la excluziune socială. Înainte chiar să se recupereze după penultima traumă, a suferit un ultim atac fatal”.

Sarkic a continuat: „Se credea că persoanele care mureau violent, se comportau violent în viață sau erau considerate păcătoase sau deviante din punct de vedere social erau expuse riscului de a deveni vampiri”.

Este posibil să fi fost considerat un «vampir» sau o amenințare supranaturală din cauza desfigurării feței sale și a stilului său de viață marginal, caracterizat prin violență interpersonală repetată. Asemenea ființe erau considerate neliniștite, răzbunătoare și capabile să-i rănească cei vii, să răspândească boli și să ucidă oameni sau animale”.

Dr. Sarkic a mai spus că, în tradiția slavă, sufletul rămâne atașat de corp timp de aproximativ 40 de zile după moarte. În această perioadă, diverse măsuri preventive puteau fi folosite pentru a împiedica întoarcerea morților ca vampiri.

Acestea includeau înfigerea unui țăruș în inimă, arderea sau decapitarea cadavrului, îngroparea lui cu fața în jos, apăsarea lui cu pietre și legarea membrelor.

Rezultatul reconstituirii este un chip ”ostil, amenințător”

Prin urmare, această înmormântare a arătat „practici asociate în mod obișnuit cu ritualurile «anti-vampiri» din acea vreme”, a explicat dr. Sarkic.

Pentru a finaliza reconstrucția, expertul în grafică Cicero Moraes a început prin a reconstrui virtual craniul bărbatului folosind date de la o scanare CT.

Deși craniul era oarecum fragmentat în momentul descoperirii sale, a fost posibilă reconstrucția și digitalizarea acestuia”, a spus dr. Sarkic.

Mai multe date de la donatori vii au fost apoi utilizate pentru a trasa probabila amplasare a trăsăturilor faciale și grosimea țesutului moale în diferite locuri ale craniului.

De asemenea, a fost utilizată o tehnică numită deformare anatomică, prin care capul unui donator este ajustat virtual până când se potrivește cu craniul subiectului, dezvăluind o posibilă față.

Combinarea acestor abordări a dezvăluit o față obiectivă, bazată exclusiv pe forma craniului, fără trăsături subiective precum părul sau nuanța pielii.

O a doua versiune a feței este mai artistică, introducând unele dintre aceste elemente speculative pentru o recreare mai realistă.

Moraes a spus că rezultatul arată o asemănare „ostilă, amenințătoare”.

Cicatricea facială și alte răni obținute în timpul vieții sale sunt un semn destul de semnificativ că viața sa ar fi putut fi destul de turbulentă”, a spus el.

Credința populară în vampiri a fost atestată în mai multe locuri din Europa

„Vampirul” din Racesa a trăit în secolul al XV-lea sau al XVI-lea, avea aproximativ 1,62 m înălțime și se crede că a murit între 40 și 50 de ani. Având în vedere rănile sale, este posibil să fi fost soldat sau pur și simplu o persoană obișnuită cu confruntări violente.

A fost înmormântat în ceea ce pare să fi fost o biserică, deși mormântul său se afla în „cel mai defavorizat loc”, de-a lungul zidului. Din câte se pare, capul său i-a fost literalmente smuls din corp, deoarece nu există urme de tăieturi care să fie compatibile cu decapitarea pe gât, craniu și umeri.

Mormântul său a fost descoperit în 2023 și este una dintre cele peste 180 de înmormântări găsite în fortăreață, care se afla la 110 km sud-est de Zagreb.

Exemple de credință în vampiri pot fi găsite în alte părți ale Europei, inclusiv în mai multe morminte profanate din Polonia. În Serbia, trupul lui Petar Blagojevic a fost străpuns în inimă și ars după moartea sa în 1725, fiind considerat un vampir.

De asemenea, Jure Grando Alilovic, un sătean croat care a murit în 1656, este descris ca vampir în documentele istorice.

Se crede că Racesa a fost ocupată mai întâi de templieri, apoi de Cavalerii Ospitalieri și, în final, de nobilimea locală.


Istoricii italieni sustin ca au descoperit scheletul unei femei-vampir!

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vampir, Croatia, reconstituire,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Citește și...
Cum au reușit oamenii de știință să reconstruiască chipul unui „vampir” polonez care a trăit în urmă cu 400 de ani
Stiri Stiinta
Cum au reușit oamenii de știință să reconstruiască chipul unui „vampir” polonez care a trăit în urmă cu 400 de ani

Îngropată cu picioarele legate cu un lanţ prevăzut cu un lacăt şi cu o seceră de fier plasată în zona gâtului, "Zosia" nu ar fi trebuit să mai poată să se întoarcă vreodată din morţi, informează Reuters.

Mormântul unui ”vampir”, descoperit în Bulgaria. Ce era pus pe umerii decedatului
Stiri externe
Mormântul unui ”vampir”, descoperit în Bulgaria. Ce era pus pe umerii decedatului

Arheologii bulgari au descoperit mormântul unei persoane îngropate cu ritualuri împotriva vampirismului, al doilea astfel de ”vampir” găsit în acest complex arheologic.

 

Bărbatul care a recunoscut că a ucis, ciopârțit și aruncat la gunoi 42 de femei a evadat. ”E un vampir psihopat!”
Stiri externe
Bărbatul care a recunoscut că a ucis, ciopârțit și aruncat la gunoi 42 de femei a evadat. ”E un vampir psihopat!”

Criminalul în serie kenyan care a recunoscut că a omorât, dezmembrat și aruncat la groapa de gunoi 42 de femei, inclusiv soția sa, a evadat din arestul poliției. ”E un vampir psihopat”, a spus despre el unul dintre șefii poliției kenyene.

 

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”

Premierul Ilie Bolojan a coordonat, luni, ședința de analiză a realizării reformelor și investițiilor din PNRR, care a avut loc la Palatul Victoria.

Guvernul renunță la prevederea ca șoferii care nu își plătesc amenzile să rămână automat fără permis auto
Stiri Sociale
Guvernul renunță la prevederea ca șoferii care nu își plătesc amenzile să rămână automat fără permis auto

La propunerea Ministerului Justiției s-a scos din OUG privind reforma administrației prevederea care spune că șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea automată a permisului de conducere.

Renașterea capitalului românesc. Cinci exemple de afaceri străine din România cumpărate de români
Stiri Economice
Renașterea capitalului românesc. Cinci exemple de afaceri străine din România cumpărate de români

România trece printr-o epocă de aur a antreprenorilor locali, în ciuda dificultăților economice cu care se confruntă. Așa am ajuns ca, într-un timp scurt, să asistăm la preluări spectaculoase ale unor afaceri străine de către companii românești. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Februarie 2026

47:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 23 Februarie 2026

01:43:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Benfica, prima măsură după suspendarea lui Prestianni pentru rasism: anunțul portughezilor

Sport

FCSB schimbă înaintea meciului care o poate duce în play-out! Un debut și o reprofilare în primul 11 cu Metaloglobus