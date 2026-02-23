Pentru prima dată în ultimul deceniu, orașul New York este blocat de furtună de zăpadă.

Autoritățile au decretat stare de urgență, au închis școlile și le-au transmis oamenilor să evite cu desăvârșire deplasările neesențiale.

Faimoasa Times Square, de obicei plină de viață și luminată de reclame, înfruntă acum furia viscolului. O filmare pe repede înainte arată cum Empire State Building dispare în timpul furtunii de zăpadă.

Magazinele au fost închise, iar toate spectacolele de pe Broadway sunt anulate. Circulația vehiculelor, cu excepția celor de urgență sau ale echipajelor de la deszăpezire, a fost interzisă.

Zohran Mamdani, primarul orașului New York: „Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să rămâneți acasă, rămâneți în interior și nu ieșiți pe străzi!" Localnic: ”Nu am mai văzut o astfel de vreme de mult timp. E o furtună de zăpadă care se întâmplă o dată la 10-15 ani. Aș spune că în acest moment ne aflăm în faza cea mai intensă.” Așa a arătat astăzi aeroportul Newark, aflat la aproximativ 25 de kilometri de Manhattan. Numeroase avioane au decolat cu întârziere în timp ce altele au rămas la sol.

Pasageră: ”Mi-au anulat zborul și m-au pus pe lista de așteptare. Momentan, sunt pe locul 20 pe acea listă”. Zăpada și gheața au întins numai capcane pe șosele.

Șofer: „Am patinat aproape la fiecare semafor, din păcate. ” În New York, New Jersey, Pennsylvania sau Massachusetts, guvernatorii au decretat stare de urgență. Conform prognozelor, stratul de zăpadă ar putea depăși o jumătate de metru, iar în zonele de coastă sunt așteptate inundații. Peste 40 de milioane de persoane din nord-estul Statelor Unite sunt afectate de acest episod de iarna extremă.

Michelle Wu, primarul orașului Boston: ”Este o furtună de zăpadă foarte puternică, care ar putea deveni una dintre cele mai puternice din istorie".

Nouă furtună de zăpadă a venit în contextul în care mare parte a ţării abia se dezgheța după ciclonul de luna trecută. Vești mai bune ar putea veni abia spre sfârşitul săptămânii.