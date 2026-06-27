Măsurile vizează protejarea infrastructurii rutiere şi creşterea siguranţei participanţilor la trafic.

„Având în vedere avertizarea meteorologică COD ROŞU emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru duminică, 28 iunie, în intervalul orar 12:00 – 20:00, au fost dispuse măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere şi creşterea siguranţei participanţilor la trafic. În acest context, C.N.A.I.R. a instituit restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de minimum 7,5 tone, pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale din judeţele vizate de Codul Roşu”, transmit, sâmbătă, oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

Fac excepţiee de la aceste restricţii anumite categorii de transporturi, printre care:m transporturile de persoane, cele de animale vii şi produse perisabile, maşonile gtrele care intervi în intervenţii în situaţii de urgenţă, transporturile funerare şi poştale, autovehiculele care transportă carburanţi, produse alimentare şi mărfuri sub temperatură controlată precum şi transporturile necesare pentru aprovizionare şi intervenţii operative.

În condiţii de caniculă, poliţiştii recomandă şoferilor să respecte restricţiile instituite, să evite deplasările în intervalele cu temperaturi extreme, dacă acestea nu sunt necesare; să verifice starea tehnică a autovehiculului înainte de plecării la drum şi să dea dovadă de prudenţă sporită şi să adapteze viteza la condiţiile de trafic.

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov vor monitoriza traficul rutier în toată această perioadă şi vor acţiona pentru menţinerea siguranţei celor aflaţi în trafic.