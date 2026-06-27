Atacul israelian a survenit în regiunea Nabatieh, în sudul Libanului. Este primul atac de acest fel de la anunțarea unui acord-cadru între Israel și Liban, mediat de Statele Unite, transmite news.ro.

O purtătoare de cuvânt a armatei israeliene a declarat pentru AFP că lovitura a vizat „presupuși teroriști care reprezentau o amenințare la adresa militarilor” israelieni aflați în regiune. Atacul a fost confirmat și de autoritățile locale libaneze, care au raportat distrugerea unei locuințe în satul Kfar Roummane, fără a oferi informații despre eventuale victime.

Incidentul survine la scurt timp după ce Statele Unite au anunțat un acord-cadru între cele două țări, menit să reducă tensiunile și să stabilească un mecanism de rezolvare a disputelor legate de granița maritimă și terestră. Acordul, anunțat vineri de secretarul de stat american Marco Rubio, fusese salutat de ambele părți drept un pas important către dezamorsarea conflictului.

Confruntări pe 15 kilometri

Atacul de sâmbătă arată însă că situația de pe teren rămâne imprevizibilă, iar armata israeliană continuă să acționeze în zona tampon din sudul Libanului, unde trupele sale sunt dislocate de la sfârșitul războiului din 2006- încheiar printr-un acord de pace SUA-Iran. Regiunea Nabatieh, situată la aproximativ 15 kilometri de granița cu Israelul, a fost scena mai multor confruntări în ultimele săptămâni, în ciuda eforturilor diplomatice ale Washingtonului.

Până la acest moment, Hezbollah, care are o prezență puternică în sudul Libanului, nu a revendicat niciun atac ca răspuns la lovitura israeliană.