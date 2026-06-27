Solicitarea vine în contextul în care meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod roşu de caniculă, ce vizează, duminică şi luni, 16 judeţe, precum şi alerte de Cod galben şi portocaliu, valabile în trei sferturi din ţară.

Astfel, Ministerul Sănătăţii solicită:

* Serviciile de ambulanţă - alertarea echipajelor şi suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere;

* Direcţiile de sănătate publică - verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare (stocuri de medicamente de urgenţă, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană).

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Ascultaţi sfaturile medicilor şi evitaţi expunerea prelungită la soare, deshidratarea şi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie'', arată sursa citată. 