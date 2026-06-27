Demontează astfel, potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, „știrea falsă” că banii ar merge exclusiv către firme din Ucraina. Este, spune el, primul program major care demonstrează că „ține cu industria din România”.

„Haideți să mai demontăm azi o altă știre falsă, de data aceasta de la Transporturi. Cum că toți banii din SAFE pentru loturile de autostrăzi se duc la firme din Ucraina și nu la cele din România”, a scris Miruță pe Facebook.

Firme românești, câștigătoare pe șapte din nouă contracte

Potrivit datelor invocate de oficial, din cele nouă loturi de autostradă cu bani din SAFE:

- șapte au fost atribuite unor firme din România;

- unul – unei firme din Italia;

- unul – unei firme din Spania.

„Așadar, șapte din nouă contracte, câteva miliarde de euro, ajung la firme din România”, a subliniat Radu Miruță, contrazicând astfel ceea ce el numește o dezinformare vehiculată în spațiul public.

Ce este programul SAFE și ce înseamnă pentru România

Programul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei) este un instrument financiar european de împrumut, destinat să accelereze investițiile în capacitatea militară, industria de apărare și securitatea națională.

România beneficiază de un pachet de finanțare de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Împrumuturile au o dobândă de maximum 3% și sunt rambursate pe o perioadă de până la 45 de ani, cu o perioadă de grație de zece ani.

Miruță a concluzionat că SAFE este „primul program major care a demonstrat că ține cu industria din România”, o afirmație menită să contracareze criticile privind modul în care sunt distribuite fondurile europene în proiectele de infrastructură rutieră.