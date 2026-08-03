În mai multe localități din județul Alba a fost deja oprită apa pe timpul zilei. Iar într-o localitate din județul Cluj, cei care folosesc apa pentru piscine, udarea gazonului sau a grădinilor ar putea fi amendați.

Localnicii din Valea Drăganului, județul Cluj ar putea fi amendați pentru risipa de apă cu până la 2.000 de lei.

Autoritățile locale spun că deși au recomandat ca apa să fie folosită doar pentru uz caznic în aceste zile toride, unii localnici au avut consum de apă chiar și de peste o tonă pe zi. Măsura a stârnit nemulțumiri printre localnici.

Bărbat: „Amenzi nu ar fi corect. S-ar găsi ceva moduri de constrângere a oamenilor. E o măsură prea dură și știți cum e, nu sunt bani”.

Femeie: „Pe om nu-l poți civiliza decât sancționând. Sunt oameni care nu înțeleg că trebuie să economisim apă. Într-adevăr nu există apă și trebuie să fim responsabili. își udă la nesfârșit gazonul și grădina, sunt și piscine multe, alții au păstrăvării”.

Decizia vine după ce autoritățile au constatat că, în ultimele 15 zile, în Valea Drăganului s-au consumat aproximativ 11,7 milioane de litri de apă. Amenzile se vor aplica de săptămâna viitoare.

Adrian Morariu, primarul comunei Poieni: „Adică reiese din calculele noastre undeva la 1,2 metri cubi de apă pe zi pe gospodărie. E un consum destul de mare, tocmai de aceea am luat această măsură pentru a responsabiliza populația. Suntem într-o perioadă de secetă. Amenzile se vor aplica în urma sesizărilor cetățenilor sau a angajaților primăriei”.

Tot din cauza caniculei și a consumului mare, în mai multe comune din județul Alba apa a fost raționalizată. De pildă în Cricău a scăzut și nivelul apei din fântâni. Apa pe care reușesc să o scoată oamenii o folosesc la adăpat animalele.

Localnicii au program dimineața și seara iar în rest fac provizii pentru a se descurca pe timpul zilei.

Oamenii au înțeles că apa din rețea trebuie folosită doar pentru uz casnic.

Localnic: „E restricționată, cu program de la șase la zece. Mai avem o fântână, mai luăm să facem baie, pentru spălatul hainelor”.

Florin Todericiu, primar Cricău: „Având în vedere codul portocaliu de caniculă și temperaturile înregistrate în comuna noastră și comunele înregistrate există un program de restricționare de furnizare a apei. Dimineața intervalul 6-10, după-masă 18-22. Și-au făcut rezerve de apă, consumul de apă este dublu față de perioadele normale."

Și pârâul din localitate este acum doar un fir de apă și este aproape secat din cauza temperaturilor foarte ridicate.