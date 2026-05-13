Astfel, timp de aproape o lună, traficul rutier se va desfăşura pe câte o singură bandă a ambelor sensuri de mers ale celui mai circulat drum din România.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că începând de miercuri, 13 mai, traficul rutier este restricţionat pe prima bandă a DN1, sensul de mers dinspre Braşov către Ploieşti, pe tronsonul kilometric 99 – 99+550 de metri, în dreptul localităţii Băneşti, judeţul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere şi consolidare a carosabilului.

De asemenea, începând din 18 mai, vor fi impuse restricţii de trafic şi pe prima bandă a sensului de mers Ploieşti către Braşov, pe DN1, pentru refacerea rigolei de scurgere a apelor pluviale.

Potrivit sursei citate, lucrările de reparaţii la partea carosabilă au ca termen de finalizare data de 14 iunie 2026.