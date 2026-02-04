Proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social la solicitarea Federaţiei SILVA, care consideră că nu a fost respectată Legea dialogului social, anunţă federaţia sindicală. În opinia reprezentanţilor federaţiei, dorinţa ”aprigă” a Ministerului Mediului a de a „reforma” regia s-a transformat „într-o epopee a lipsei de expertiză silvică, a necunoaşterii tehnicii legislative şi a forţării a mecanismelor de dialog social”.

„Astăzi, 4 februarie, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a organizat o şedinţă a Comisiei de Dialog Social care a inclus pe ordinea de zi proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. În şedinţele Comisiei de Dialog Social se dezbat şi se adoptă propunerile de acte normative iniţiate de minister. Sunt etape obligatorii ale procesului de legiferare. Aparent, o procedură simplă, clară şi necesară în drumul unei Hotărâri de Guvern de la stadiul de proiect până la adoptare. Din păcate, conducerea MMAP a transmis de mai bine de un an multe semnale negative legate de Romsilva. Această dorinţă aprigă a de a „reforma” regia s-a transformat într-o epopee a lipsei de expertiză silvică, a necunoaşterii tehnicii legislative şi a forţării a mecanismelor de dialog social”, afirmă Federaţia.

Sindicaliștii acuză probleme în modul în care a fost pregătit proiectul

În opinia sindicaliştilor, conducerea Ministerului Mediului a „reuşit” astfel să redacteze un proiect de HG pe care Ministerul Justiţiei l-a întors de mai multe ori din etapa de avizare pentru că era eronat şi care nu are la bază niciun studiu de impact social, financiar sau de specialitate silvică.

„În această perioadă, în cadrul RNP – Romsilva se desfăşoară un audit organizaţional. În mod inexplicabil, conducerea MMAP s-a grăbit să reintroducă proiectul de HG în circuitul de avizare înainte de terminarea auditului. Federaţia SILVA a fost mereu deschisă către dialog. Am participat la toate întâlnirile, consultările şi dezbaterile la care am fost invitaţi. Ne-am arătat disponibilitatea de a veni cu soluţii pertinente şi propuneri constructive pentru îmbunătăţirea administrării pădurilor statului de către RNP – Romsilva”, relatează sindicaliştii.

Ei susţin că au transmis MMAP că vor participa la întâlnirea de miercuri, dar au cerut să vadă înainte de şedinţă textul proiectului de HG, respectiv forma proiectului de act normativ care urmează a fi supusă dezbaterii în Comisia de Dialog Social.

„Am cerut acest lucru în mod expres pentru că proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva a suferit modificări semnificative între forma publicată pe site-ul ministerului în urma dezbaterii publice din data de 21.10.2025 şi forma transmisă ministerelor avizatoare la data de 15.12.2025”, explică sindicaliştii, care reclamă însă că MMAP nu a respectat prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social în cazul acestui proiect de HG, legea stabilind că „şedinţele comisiei de dialog social convocate pentru dezbaterea unor acte normative se întrunesc după ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului şi înainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere”.

”În cazul proiectului de HG privind reorganizarea Romsilva, actul normativ a fost transmis spre avizare ministerială încă din 15.12.2025, anterior discutării sale în Comisia de Dialog Social. Deja peste jumătate dintre ministere au avizat proiectul legislativ, cu unele observaţii. Deşi Legea 367/2022 prevede în mod expres că „preşedintele comisiei de dialog social va pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile disponibile necesare formulării unui punct de vedere argumentat”, până la ora desfăşurării şedinţei, MMAP nu ne-a transmis documentul ce urmează să fie analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social”, argumentează ei.

În acest context, exercitarea efectivă a dreptului la consultare nu a mai fost posibilă.

„Procesul de consultare derulat de MMAP a fost viciat în mod substanţial prin nerespectarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 367/2022, cu consecinţe directe asupra transparenţei decizionale şi a legalităţii procesului de elaborare a actului normativ”, susţin reprezentanţii Federaţiei Romsilva.

Federaţia Sindicatelor Silva a solicitat conducerii MMAP: retragerea proiectului de pe Ordinea de zi a şedinţei Comisiei de Dialog Social; retragerea din circuitul de avizare a proiectului de HG privind aprobarea măsurilor de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva; transmiterea către partenerii sociali a formei finale a proiectului de act normativ, în vederea formulării şi transmiterii în scris către secretariatul Comisiei de Dialog Social a punctelor de vedere, propunerilor şi observaţiilor, conform prevederilor Regulamentului-cadru; convocarea unei noi şedinţe a Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul MMAP, cu respectarea prevederilor pct. II alin. (4) din Regulamentul-cadru, potrivit căruia „convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru”.

„Urmare demersurilor Federaţiei Silva, proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Având în vedere importanţa deosebită a acestui act normativ şi impactul major pe care reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva îl va avea asupra gestionării pădurilor statului şi asupra salariaţilor regiei, considerăm absolut necesar ca dialogul social să se desfăşoare în condiţii de transparenţă deplină, cu respectarea strictă a cadrului legislativ în vigoare”, conchide fderaţia sindicală într-un comunicat.