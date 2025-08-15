Relaxare lângă Capitală, de Sfânta Maria. Cât costă o zi de picnic într-o zonă amenajată

Au fost destui și cei care au vrut să se bucure de fiecare minut liber și, în loc să piardă o jumătate de zi pe drum, s-au relaxat aproape de casă.

Hanurile au fost pline, la fel și poienile pentru picnic. Cu alte cuvinte, poți să te simți bine și fără cheltuieli prea mari.

Într-un weekend prelungit cu trafic aglomerat spre mare și munte, mulți bucureșteni au căutat un loc tihnit lângă capitală.

O vacanță reușită nu presupune neapărat drumuri lungi sau planuri complicate. La mai puțin de o oră de Capitală, mulți bucureșteni au găsit atmosfera de care aveau nevoie pentru o zi de relaxare.

Fără bagaje și fără rezervări făcute din timp, au lăsat în urmă aglomerația și stresul de zi cu zi și au venit să se bucure de muzică, cocktailuri, piscină și plaje cu nisip fin adus de la Dunăre. La doar 20 de minute de condus, găsim un loc dedicat copiilor: parc de distracții cu tiroliană, echitație și plimbări cu barca.

Cei care vor să rămână peste noapte se pot caza chiar în pădure, în căsuțe pentru două persoane aflate pe malul Neajlovului. Mulți alții au ieșit la un grătar.

De Sfânta Maria, o zi de picnic într-o zonă amenajată, așa cum este cea din pădurea Cernica, îi costă pe vizitatori 20 de lei intrarea pentru adulți, 15 lei pentru copii și, dacă doresc să închirieze și o masă de picnic, mai plătesc încă 75 de lei pentru fiecare.

Un grup de tineri a avut două motive să sărbătorească: prietena lor se numește Maria, iar unul dintre băieți își serbează și ziua de naștere. După o astfel de masă, puțină mișcare nu strică, așa că plimbările până la lac au avut mare succes.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













