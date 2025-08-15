Relaxare lângă Capitală, de Sfânta Maria. Cât costă o zi de picnic într-o zonă amenajată

Stiri Diverse
15-08-2025 | 19:33
×
Codul embed a fost copiat

Au fost destui și cei care au vrut să se bucure de fiecare minut liber și, în loc să piardă o jumătate de zi pe drum, s-au relaxat aproape de casă.

autor
Claudia Nițoi,  Daniel Nițoiu

Hanurile au fost pline, la fel și poienile pentru picnic. Cu alte cuvinte, poți să te simți bine și fără cheltuieli prea mari.

Într-un weekend prelungit cu trafic aglomerat spre mare și munte, mulți bucureșteni au căutat un loc tihnit lângă capitală.

O vacanță reușită nu presupune neapărat drumuri lungi sau planuri complicate. La mai puțin de o oră de Capitală, mulți bucureșteni au găsit atmosfera de care aveau nevoie pentru o zi de relaxare.

Fără bagaje și fără rezervări făcute din timp, au lăsat în urmă aglomerația și stresul de zi cu zi și au venit să se bucure de muzică, cocktailuri, piscină și plaje cu nisip fin adus de la Dunăre. La doar 20 de minute de condus, găsim un loc dedicat copiilor: parc de distracții cu tiroliană, echitație și plimbări cu barca.

Citește și
trump melania
Ziua Americii, cu artificii și picnic la Casa Albă. Președintele a prestat din nou ”dansul lui Trump”: ”Câștig după câștig”

Cei care vor să rămână peste noapte se pot caza chiar în pădure, în căsuțe pentru două persoane aflate pe malul Neajlovului. Mulți alții au ieșit la un grătar.

De Sfânta Maria, o zi de picnic într-o zonă amenajată, așa cum este cea din pădurea Cernica, îi costă pe vizitatori 20 de lei intrarea pentru adulți, 15 lei pentru copii și, dacă doresc să închirieze și o masă de picnic, mai plătesc încă 75 de lei pentru fiecare.

Un grup de tineri a avut două motive să sărbătorească: prietena lor se numește Maria, iar unul dintre băieți își serbează și ziua de naștere. După o astfel de masă, puțină mișcare nu strică, așa că plimbările până la lac au avut mare succes.

Ce ar putea însemna primele ore după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, vacanta, picnic, sfanta maria,

Dată publicare: 15-08-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Sute de mame au alăptat în public la Baia Mare, pentru a normaliza această practică. „E foarte important”
Stiri Diverse
Sute de mame au alăptat în public la Baia Mare, pentru a normaliza această practică. „E foarte important”

Acțiune inedită în Baia Mare. Sute de mame au alăptat în public pentru a normaliza această practică, la fel ca în marile orașe europene. În atmosfera relaxantă de picnic, părinții au socializat și au primit sfaturi utile.

Ziua Americii, cu artificii și picnic la Casa Albă. Președintele a prestat din nou ”dansul lui Trump”: ”Câștig după câștig”
Stiri externe
Ziua Americii, cu artificii și picnic la Casa Albă. Președintele a prestat din nou ”dansul lui Trump”: ”Câștig după câștig”

La Casa Albă, Ziua Americii s-a încheiat cu un foc spectaculos de artificii și survolul unor avioane militare.  

Idei de grătare și picnic pentru 1 Mai. Rețete rapide și gustoase
Stiri Diverse
Idei de grătare și picnic pentru 1 Mai. Rețete rapide și gustoase

Ziua de 1 Mai aduce ocazia perfectă pentru un grătar în aer liber sau un picnic relaxant. Fie că ești în parc, la munte sau în curte, rețetele rapide și gustoase pot transforma orice ieșire într-o adevărată sărbătoare culinară.  

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare
Stiri Turism
Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12