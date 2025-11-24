Reforma începe cu doar 10 companii din Energie și Transporturi. Statul are 83 de firme cu pierderi istorice de miliarde

24-11-2025 | 19:49
Zece companii de stat, din Energie și Transporturi, vor fi reorganizate pentru început, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Întregul plan cuprinde toate companiile care au pierderi și vor fi restructurate.

Laura Culiță

Peste 80 de societăți controlate de stat înregistrează datorii istorice, de peste 14 miliarde de lei, deși multe au primit subvenții de la buget.

Reforma companiilor de stat începe cu primul lot de zece - patru din Energie, șase din Transporturi, a anunțat Oana Gheorghiu, în prima conferință la Guvern de când a preluat mandatul de vicepremier.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „E nevoie de curățenie pentru ca aceste companii să fie în serviciul public. Această reformă nu are ca obiectiv concedieri, nu ăsta este obiectivul reformei. Încercăm să facem eficient statul român și companiile de stat. Banii care se pierd în companiile de stat se pierd din bugetul nostru comun”.

Vicepremierul nu a numit și companiile analizate, urmând ca în perioada următoare să fie luată o decizie, în Guvern.

Sunt luate în calcul nu doar pierderile companiilor, ci și datoriile pe care le au. Va conta în decizia finală și poziția - strategică sau nu - pe piață. De pildă, în Energie și ransporturi, statul vrea să păstreze controlul. Pe de altă parte, și-ar putea restrânge activitatea în domenii de turism și curățenie.

Datorii de miliarde acumulate de companiile de stat

Datele de anul trecut arătau că șapte companii - cele mai multe din Energie și din Transporturi - adunau pierderi de două miliarde de lei, deși, culmea, primeau și subvenții. Pe listă se aflau Căi Ferate CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă, Termoenergetica, Metrorex și Complex Energetic Valea Jiului.

Corespondent Știrile ProTV: „O analiză făcută de Guvern arată că statul controlează 1.502 companii. 230 sunt centrale și restul locale. 83 au pierderi istorice, de 14 miliarde de lei. Pentru unele, soluția va fi lichidarea, restul urmând să fie restructurate”.

Până la finalul lunii, România trebuie să tranșeze urgent și problema conducerii companiilor de stat, ca să nu rateze încă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Se caută manageri profesioniști pentru 48 dintre companiile care au acum conduceri interimare.

Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor

