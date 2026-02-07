Investigaţia a pornit după ce un poliţist local, cunoscut sub porecla „Pedro”, ar fi primit bani de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar pentru ca funcţionarii Primăriei să urgenteze procedura de recepţie a unor imobile. O parte din sumă ar fi ajuns ulterior la superiori din instituţie, se arată în referatul procurorilor, preluat de Agerpres.

În acest dosar au fost reţinuţi trei oficiali ai Primăriei Sectorului 5: Iulian Cârlogea, administrator public, Robert Mihai Başca, arhitectul-şef, şi Florin Chioran, director general adjunct al Poliţiei Locale. Aceştia urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit DNA, în noiembrie 2024, o firmă aparţinând unui dezvoltator imobiliar a solicitat Primăriei Sectorului 5 efectuarea recepţiei unui ansamblu rezidenţial de pe strada Înclinată nr. 12. Deşi lucrările erau finalizate, funcţionarii au invocat aglomerarea pentru a amâna procedura.

Reprezentantul firmei, identificat ca C.G., a discutat cu poliţistul local I.P., zis „Pedro”, care i-ar fi cerut iniţial 24.000 de euro pentru recepţie şi eliberarea certificatului de atestare a edificării. În final, suma a fost negociată la 18.000 de euro.

„Am discutat în sala mare de la recepţie, ocazie cu care i-am arătat adresa pe care am primit-o, spunându-i că suntem disperaţi şi că trebuie neapărat să facem recepţia fiind presaţi de antecontractele de vânzare cumpărare”, a declarat C.G. în faţa procurorilor.

Banii au fost remişi după efectuarea recepţiei, în numerar, în maşina reprezentantului firmei. Ulterior, procesul-verbal de recepţie şi certificatul de edificare au fost eliberate.

Negocieri „ca la piață”

C.G. a recunoscut ulterior fapta în faţa superiorilor şi a depus un denunţ la DNA, anchetatorii apelând la investigatori sub acoperire. Din interceptări şi întâlniri monitorizate rezultă că poliţistul a confirmat că a cerut 24.000 de euro, dar a primit doar 18.000.

Când reprezentantul firmei a venit din nou la Primărie şi i-a spus lui I.P. că nu poate să îi dea decât suma de 18.000 euro, poliţistul i-a comunicat că "trebuie vorbească şi el mai departe".

„Am ieşit împreună din sediul Primăriei Sectorului 5 şi, în faţa acesteia, când eram doar noi doi, I.P. mi-a spus 'doar ştii cum e procedura', iar eu, nelămurit fiind, i-am spus să-mi zică concret despre ce e vorba. Atunci I.P. mi-a spus că recepţia, plus certificatul de atestare a edificării, ne costă 24.000 euro. Eu am rămas şocat, iar el mi-a spus să nu mă grăbesc şi să merg să vorbesc la birou cu superiorul meu. Am mers la birou, dar nu am avut curaj să îi spun superiorului meu. Am luat totuşi decizia să umblu la banii pe care îi aveam din partea societăţii pentru plata taxelor, a amenzilor, a impozitelor, avizelor şi a altor cheltuieli ale societăţii. Precizez că aveam în casă în numerar o sumă cuprinsă între 100.000 - 120.000 de lei, din care acopeream aceste cheltuieli, cu menţiunea că depuneam documente justificative la contabilitate şi discutam cu administratorul fiecare sumă cheltuită. Într-un termen rapid de una-două zile, m-am deplasat din nou la sediul Primăriei, unde am discutat cu poliţistul local, căruia i-am spus că nu pot să îi ofer mai mult de 18.000 euro, având în vedere că aceasta era suma pe care eu o aveam disponibilă în acele momente acasă. Din câte îmi aduc aminte, I.P. mi-a spus: 'lasă-mă să mă gândesc' sau 'să vorbesc'. Impresia mea de la acel moment era că urma să ia şi el o decizie şi probabil ca şi mine a avut nevoie de un timp de gândire", a relatat C.G.

„Atâta a venit la mine”, i-ar fi spus acesta investigatorului, arătând pe telefon suma primită.

Poliţistul a recunoscut ulterior că a păstrat o parte din bani şi a remis restul directorului adjunct al Poliţiei Locale, Florin Chioran, pentru semnarea documentelor necesare fiscalizării imobilelor. Acesta din urmă i-ar fi cerut să împartă suma şi cu administratorul public al Sectorului 5.

Momentul plății șpăgii de 18.000 de euro

„În ziua stabilită pentru recepţie, a venit însoţit de o doamnă colegă de-a sa, tot poliţist local. Cei doi au constatat că îndeplinim condiţiile pentru semnarea procesului-verbal de recepţie, procedura derulându-se la imobilele din strada Înclinată nr. 12, unde avem şi un birou de vânzări. Iniţial, poliţiştii locali au făcut verificări la exteriorul clădirilor, iar ulterior, în biroul de vânzări, au verificat documentaţia. Estimez că totul a durat în jur de o oră, o oră şi treizeci de minute. Până la acel moment, există posibilitatea ca procesul-verbal de recepţie să fi fost semnat de către reprezentantul IGSU. Împreună cu cei doi poliţişti locali am coborât din birou, colega lui I.P. s-a dus la maşina lor, iar acesta m-a însoţit la maşina mea, unde aveam suma de 18.000 euro, echivalent în lei, respectiv suma de 90.000 lei. Banii i-am dat în maşina mea, într-o pungă de plastic şi de diferite cupiuri. După ce a primit cei 90.000 lei, I.P. mi-a spus că vom ţine legătura şi că 'se rezolvă', referindu-se la semnarea procesului-verbal de recepţie şi la eliberarea certificatului de atestare a edificării", a relatat reprezentantul firmei.

Peste câteva zile, poliţistul local i-a dat la sediul Primăriei Sectorului 5 procesul-verbal de recepţie, iar peste o săptămână şi certificatul de atestare a edificării.

Șpaga din toaletă

Ancheta DNA mai documentează şi alte episoade similare, inclusiv remiterea unor sume de bani în toaleta Primăriei Sectorului 5, pentru urgentarea recepţiei altor proiecte imobiliare.

Poliţistul le-a spus anchetatorilor că, pentru recepţia acelui imobil, probabil dezvoltatorul îi va da o sumă de bani lui Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5.

Pe 13 ianuarie 2026, poliţistul şi o colegă se deplasează pe strada Nuţu Ion, nr. 2, pentru a efectua recepţia imobilului şi se întâlnesc cu fiul dezvoltatorului. Poliţiştii constată că blocul are mai multe probleme, legate de culoarea faţadei, lipsa autorizaţiei pentru branşamentul la gaze şi o altă problemă a SAS-urilor tehnice. În aceste condiţii, recepţia nu s-a putut efectua, arată anchetatorii.

După acest episod, dezvoltatorul imobiliar îşi trimite un reprezentant pentru a „rezolva” cumva problema şi îi promite poliţistului suma de 2.000 de euro.

Pe 19 ianuarie 2026, a avut loc o întâlnire supravegheată în mediul ambiental între poliţist, fiul şi reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, în cursul căreia "Pedro" primeşte suma de 10.000 de lei.

Interlocutorii îi spun poliţistului că, pentru efectuarea recepţiei imobilului situat din str. Nuţu Ion, dezvoltatorul ar fi promis unei persoane suma de 40.000 de euro, din care i-ar fi dat suma de 20.000 de euro, urmând ca la intabularea imobilului să i se remită şi restul de 20.000 de euro, rolul persoanei care ar fi primit banii în acest circuit fiind de a se ocupa „de tot", invocând "ISU, ISC, primărie".

Procurorii obţin autorizaţie în instanţă şi îi pun sub supraveghere pe dezvoltatorul imobiliar şi fiul acestuia.

Pe 22 ianuarie 2026, cei doi poartă o discuţie în care fiul îi spune tatălui său că a încheiat cu procesul-verbal de recepţie, însă urmează a se întâlni cu A.R.A. şi cu arhitectul-şef de la Primăria Sectorului 5, în vederea tranşării problemei edificării, întrucât sunt necesare planuri cadastrale pe fiecare nivel al imobilului, dar şi pentru a discuta problema nomenclatorului imobilului, discuţia cu arhitectul-şef părând a fi intermediată de A.R.A., se mai arată în referatul anchetatorilor.

Potrivit documentului amintit, în aceeaşi zi, poliţistul se întâlneşte la Primărie cu intermediarul A.R.A., iar acesta din urmă abordează subiectul recepţiei imobilului din strada sergent Nuţu Ion, spunându-i poliţistului că a dat mai multe sume de bani unor funcţionari din cadrul Primăriei. Pentru a nu fi înregistraţi de camerele de supraveghere, cei doi merg într-o toaletă din Primărie, unde poliţistul primeşte un plic în care se afla suma de 2.000 de euro, arată sursa citată.

Toate sumele remise au fost predate procurorilor şi constituie probe la dosar.