Administratorul public al sectorului, arhitectul-șef și mai mulți șefi din Poliția Locală sunt acuzați că ar fi primit mită pentru a grăbi acordarea unor avize imobiliare. Iulian Cârlogea – administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca – arhitectul-șef și Florin Chioran – directorul adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, au fost reținuți aseară, pentru 24 de ore, de procurorii DNA.

Cei trei vor ajunge astăzi la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În dosar mai este cercetat un alt șef de la Poliția Locală din Sectorul 5, Cătălin Olaru, care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Se întâmplă toate acestea după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție au făcut ieri percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5, într-un dosar de trafic de influență, dare de mită, luare de mită și fals intelectual.

Un om de afaceri, care este deja arestat preventiv, ar fi pretins și primit de la doi dezvoltatori imobiliari 40.000 de euro, în două tranșe egale. La schimb, le-a promis că-și va folosi influența asupra oficialilor din Primăria Sectorului 5 pentru a urgenta recepția unui bloc de locuințe.

Potrivit DNA, administratorul public Iulian Cârlogea ar fi făcut presiuni asupra Poliției Locale pentru a finaliza rapid recepția lucrărilor imobilului, deși pe teren au fost constatate nereguli.