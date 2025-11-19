Reacția Spitalului Judeţean din Slatina după ce mai mulți pacienți au filmat gândaci. Băile sunt în stare deplorabilă

19-11-2025 | 19:26
Se fac verificări la Spitalul Judeţean din Slatina, după ce în spaţiul public au apărut imagini greu de privit! În filmarea făcută la Secţia de Urologie se văd gândaci care se plimbă în voie, iar băile sunt imposibil de folosit.

autor
Roxana Vlădășel

Reprezentanții spitalului spun că fac mai multe acţiuni de dezinsecţie, însă renovarea saloanelor mai are de aşteptat.

Imaginile ar fi fost filmate în urmă cu câteva zile, la secţia de Urologie a Spitalului Judeţean din Slatina. În filmare, gândacii se plimbă pe perete, pe noptiere şi pe tocul uşilor.

Pacient: „Apar, dispar, azi apar, mâine dispar.”

Aparţinător: „Gândaci sunt peste tot.”

Reporter: „Dar vă simțiți într-un mediu steril?”

Aparţinător: „Nu, dar asta e viața. Sistemul de sănătate, plătim atâția bani la sistemul de sănătate și nimic nu se face.”

Ciudat este că atât unii pacienţi, cât şi unele cadre medicale par că s-au obişnuit cu situaţia.

Pacient: „Cred că de afară sunt aduşi.”

Pacient: „Şi de la mâncarea lor.”

Măsuri luate pentru igienizarea secției

Ulterior, pacienţii au fost mutaţi la o altă secţie, de la un etaj superior, timp în care s-a făcut dezinsecţie.

Angela Nicolae, manager Spitalul Judeţean Slatina: „În secţia Urologie s-a început cu dezinsecţia grupurilor sanitare şi urmează activităţi de dezinsecţie profilactică în toate spaţiile medicale ale secţiei.”

Pe lângă insecte, saloanele de pe secţie par încremenite în timp. În băi cu greu poate intra cineva.

Controlul DSP și avertismentul primit de spital

După apariţia imaginilor, inspectorii DSP au venit în control. Nu au găsit gândaci, dar au dat un avertisment spitalului pentru spaţiile neigienizate corespunzător.

Gabriela Gogiu, purtător de cuvânt DSP Olt: „Au depistat neconformităţi privind deteriorarea pereţilor, inclusiv în proximitatea grupului sanitar, pereţi neigienizaţi, în grupul sanitar s-au identificat infiltraţii în plafon, cât şi zone de paviment deteriorate şi uşi vechi.”

Spitalul Judeţean Slatina a fost construit în 1971, şi în 2022 a fost reabilitat în exterior. Până acum, în interior, s-au făcut doar mici reparaţii. Există un proiect de reabilitare totală care s-a poticnit de-a lungul anilor din cauza unor contracte.

Bolojan anunță la Știrile Pro TV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem tăieri

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, olt, slatina, gandaci,

Dată publicare: 19-11-2025 19:22

