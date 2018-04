Scandal privind mutarea ambasadei din Israel. Președinția acuză premierul că a încălcat Constituția

Este din nou scandal între Preşedinţie şi Guvern. De această dată, cu majore implicaţii internaţionale.

Şeful PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că Executivul condus de Viorica Dăncilă pregăteşte mutarea ambasadei noastre din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Imediat, preşedintele Klaus Iohannis, a acuzat cabinetul, că încalca prerogativele constituţionale, şi chiar rezoluţiile Naţiunilor Unite. "Din acest moment, România este pe contrasens, faţă de Uniunea Europeană", atrag atenţia, şi analiştii de politică externă.

Anunţul că România începe procedura de mutare a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a fost făcut Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea, preşedintele PSD: "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană."

Preşedintele Klaus Iohannis, care nu fusese informat în legătură cu această decizie, a sunat-o pe Viorica Dăncilă pentru lămuriri, doar că şefa Guvernului nu i-a răspuns.

Viorica Dăncilă, prim-ministrul României: "Inițial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul, nu am știut de această discuție și pe urmă am sunat și am discutat cu dumnealui."

Ce au discutat rămâne un secret. Doar că ceva mai târziu, Dăncilă a anunţat că memorandumul pentru mutarea ambasadei a fost adoptat.

Preşedinţia a reacţionat.

Administraţia Prezidenţială: "Potrivit articolului 80 din Constituție, Președintele României reprezintă statul român, ceea ce înseamnă că în planul politicii externe conduce și angajează statul. Potrivit articolului 91, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare reprezintă o atribuție a Președintelui României."

Atunci când a făcut anunţul, Liviu Dragnea nu s-a consultat cu Ministerul de Externe, instituţie care într-un comunicat susţine că nu e vorba despre mutarea efectivă a ambasadei, ci doar despre o analiză şi evaluare a acestui subiect. Tot MAE anunţă că va respecta Constituţia, adică preşedintele va avea ultimul cuvânt.

Declaraţia şefului PSD însă a pus pe jar şi oficialii europeni. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a transmis Guvernului de la Bucureşti că toate statele membre ale Uniunii au sediul ambasadelor la Tel Aviv, conform unei rezoluții ONU.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe: "Discutăm despre una din cele mai sensibile teme în domeniul relaţiilor internaţionale la nivel global. Dacă tot s-a luat decizia de a se merge pe contrasens faţă de UE, considerându-se că interesele României pot fi mai bine servite în acest fel, în mod normal ar fi trebuit să existe un memorandum în guvern ar trebui să aibă atât semnătura prim-ministrului, dar şi avizul conform al preşedintelui. "

Teoretic, România ar fi a treia ţară din lume, după SUA şi Guatemala, care şi-ar muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, şi singura din Uniunea Europeană. Fără acordul preşedintelui Klaus Iohannis, relocarea ambasadei nu va fi posibilă.

Comunicatul Administrației Prezidențiale

Potrivit art.80 alin.(1) din Constituție, Președintele României reprezintă statul român. Curtea Constituțională, prin deciziile 784/26.09.2012 și 683/27.06.2012, a arătat că “regimul politic consacrat de Constituție trebuie să fie calificat ca fiind unul semiprezidențial și că, potrivit art.80 alin.(1) din Constituție, Președintele României reprezintă statul roman, ceea ce înseamnă că în planul politicii externe conduce și angajează statul. Acest text constituțional îi permite să traseze liniile viitoare pe care statul le va urma în politica sa externă, practic să îi determine orientarea în planul relațiilor externe, ținând cont, desigur, de interesul național. O atare concepție este legitimată de caracterul reprezentativ al funcției, Președintele României fiind ales de cetățeni prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

De asemenea, Curtea a mai arătat că, în planul politicii externe, primul-ministru are competența constituțională de a asigura realizarea politicii externe a țării [art.102 alin.(1) din Constituție], ceea ce înseamnă că, în funcție de orientarea stabilită de reprezentantul statului în plan extern, care este Președintele statului, Guvernul, prin reprezentantul său, urmează să implementeze în mod corespunzător măsurile față de care statul s-a angajat. Prin urmare, Curtea a constatat că rolul Guvernului în politica externă este unul mai degrabă tehnic, el trebuind să urmeze și să îndeplinească obligațiile la care România s-a angajat la nivel de stat”.

Curtea observă “că acest rol este unul de execuție, așadar, unul derivat, și nu originar, cum este cel al Președintelui României”.

Mai mult, precizăm că potrivit art. 91 alin.(2) din Constituția României și a Legii nr. 37/1991, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare reprezintă o atribuție a Președintelui României, prin care acesta își exercită prerogativele în domeniul politicii externe. Înfiinţarea misiunilor diplomatice presupune şi stabilirea sediului (locaţiei) lor, element esenţial al misiunii. În consecinţă, orice modificare a sediului trebuie aprobată la acelaşi nivel ca şi înfiinţarea acestora.

În cazul de față, problema mutării Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu este o problemă cu caracter tehnic, ci este o decizie de politică externă cu implicații importante.

Reacția Președintelui României, Klaus Iohannis, cu privire la intenția Guvernului referitoare la lansarea procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim:

Cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public referitoare la intenția Guvernului României de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, Administrația Prezidențială face următoarele precizări:

Președintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers. Administrația Prezidențială subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare. Un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecințele şi implicațiile politice externe ale acestuia.

Președintele Klaus Iohannis consideră că inițiativa Guvernului României poate reprezenta, eventual, cel mult începutul unui proces de evaluare în materie, care poate fi finalizat doar în momentul încheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, în cadrul căruia statutul Ierusalimului reprezintă o temă centrală. Acest statut poate fi stabilit numai în urma încheierii unui acord direct şi final între părți.

Președintele, în calitate de titular al deciziilor de politică externă a României și ca reprezentant al României în plan extern, în conformitate cu prevederile constituționale, reiterează faptul că poziția constantă a țării noastre în ceea ce privește Procesul de Pace din Orientul Mijlociu rămâne neschimbată. Președintele Klaus Iohannis subliniază, din nou, necesitatea rezolvării juste și de durată a conflictului israeliano-palestinian, prin implementarea „soluției celor două state”, Israel și Palestina, care să coexiste în pace și securitate, ca unică variantă viabilă și capabilă să garanteze îndeplinirea aspirațiilor părților.

Președintele României reafirmă faptul că poziția țării noastre față de statutul orașului Ierusalim rămâne conformă cu cea stabilită prin rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU și Adunării Generale ONU în materie.

Administrația Prezidențială reamintește faptul că există o serie de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale a ONU prin care se solicită, printre altele, statelor membre ONU să se abțină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim și să intensifice eforturile internaționale pentru o pace durabilă, cuprinzătoare și justă în Orientul Mijlociu. Prin urmare, în această etapă, relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional relevant.

Ținând cont de toate aceste aspecte, Președintele Klaus Iohannis îndeamnă toți factorii guvernamentali și politici la responsabilitate și discernământ în ceea ce privește deciziile majore de politică externă ale României, cu efecte strategice, inclusiv asupra siguranței naționale și a cetățenilor români. În acest sens, o astfel de decizie trebuie luată numai după consultarea și cu avizul tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul politicii externe și al securității naționale, decizia finală aparținând, din punct de vedere constituțional, Președintelui României.