Bogdan Badea, preşedintele Directoratului, a făcut anunţul, joi, motivul invocat fiind presiuni politice.

Badea nu pleacă, însă, din companie, urmând să-şi păstreze funcţia de director de investiţii al Hidroelectrica, după cum chiar el a precizat.

Bogdan Badea, preşedintele Directoratului, a anunţat că nu mai candidează la şefia Hidroelectrica.

Anunţul a venit în contextul în care, în ultimele luni, premierul Ilie Bolojan a criticat destul de dur şi de mai multe ori Hidroelectrica.

″Anumite lucruri trebuie să aibă o limită, nu vreau să conduc Hidroelectrica în spiritul anilor '50. Am luat decizia să nu mai candidez pentru funcţia de CEO. Nu am luat decizia uşor. Indiferent de ce spun unii politicieni, Hidroelectrica a depăşit, în prezent, capitalizarea bursieră de 80 miliarde de lei. Am reuşit să aducem compania în topul celor mai valoroase companii ale statului român. Performanţele Hidroelectrica sunt măsurabile. Nu putem accepta să fim tăvăliţi, hărţuiţi de un decident politic, care mută atenţia de la problemele reale ale României, tocmai către cele mai performante companii″, a spus Badea, chiar după ceremonia de semnare a contractului de retehnologizare a hidrocentralei Râul Mare Retezat.

Potrivit Profit.ro, pe ″lista scurtă″ în cadrul procedurii de selecţie a unui nou director general al companiei de stat Hidroelectrica s-au calificat doi candidaţi. Este vorba de actualul CEO interimar, Bogdan Badea, şi directorul general al Complexului Energetic Oltenia, Iulius Plaveti.

Procedura în curs a fost iniţiată în martie, după eşecul din toamna lui 2025.