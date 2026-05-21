Medicii au trimis probe la Institutul „Cantacuzino” din București pentru confirmarea diagnosticului.

Bărbatul ar fi călătorit în ultimele săptămâni în Serbia, susțin surse din cadrul unității medicale. La revenirea din țara vecină, în ultima lună, a avut febră, iar întrucât aceasta nu a scăzut, bărbatul s-a prezentat la spital în urmă cu două zile. El este internat, în prezent, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Reșița.

Medicii de la spital au prelevat probe pe care le-au trimis la Institutul „Cantacuzino” din București, pentru confirmarea diagnosticului, aceasta după ce testele preliminare au indicat prezența hantavirusului.

În urmă cu o săptămână, în vestul țării a fost raportat un alt caz de hantavirus, la un bărbat care a stat timp de doi ani internat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Acesta s-a prezentat cu tuse, febră și diaree la Spitalul Județean Arad, unde a fost diagnosticat cu hantavirus. Ulterior, Institutul „Cantacuzino” din Capitală a confirmat prezența virusului în acest caz.

În România, în perioada 2023–2026, s-au înregistrat 15 cazuri de infecție cu hantavirus.