Compania precizează că solicitarea Ministerului Energiei, acționar majoritar al SNN, de a introduce pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 12 februarie 2026 aprobarea FID reprezintă un moment-cheie pentru un proiect energetic strategic la nivel național.

Potrivit Nuclearelectrica, proiectul SMR de la Doicești, care va utiliza tehnologia NuScale, este prevăzut să aibă o capacitate instalată totală de 462 MW, fiind alcătuit din șase module, fiecare cu o putere de 77 MW. Compania subliniază că dezvoltarea proiectului a urmat etapele stabilite și aprobările corporative necesare, incluzând analizele și studiile tehnice de amplasament, precum și fazele FEED 1 și FEED 2 (Front End Engineering Design), arată news.ro.

Finalizarea acestor studii, la care s-au adăugat două misiuni de evaluare ale amplasamentului realizate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA), a furnizat baza tehnică necesară pentru luarea Deciziei Finale de Investiție. Reprezentanții companiei arată că aceste demersuri confirmă maturitatea proiectului și viabilitatea sa din punct de vedere tehnic și strategic.

Tehnologiile SMR sunt considerate soluții cheie

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a declarat că proiectul SMR de la Doicești se înscrie într-un context internațional în care tehnologiile SMR sunt considerate soluții-cheie pentru asigurarea flexibilității sistemelor energetice și pentru complementaritatea cu sursele regenerabile.

El a subliniat că aceste reactoare reprezintă o alternativă eficientă pentru reindustrializarea amplasamentelor energetice scoase din uz, dar și un motor de dezvoltare locală și regională, prin crearea unui lanț complex de aprovizionare și formarea unei noi generații de specialiști în domeniul nuclear.

„România deține capacitatea de a se transforma într-un centru de know-how în implementarea tehnologiilor avansate”, a afirmat Cosmin Ghiță, adăugând că securitatea energetică și accesul la surse de energie curată rămân priorități strategice pe termen lung.

Nuclearelectrica mai arată că proiectul se aliniază viziunii Comisiei Europene, care recunoaște contribuția SMR-urilor la decarbonizarea sectorului energetic și la menținerea și crearea de noi locuri de muncă. România este parte activă a Alianței Industriale pentru SMR a Comisiei Europene și susține inițiativa colectivă de a atinge economii de scară în dezvoltarea acestor tehnologii.

Compania anunță că va continua dezvoltarea proiectului de la Doicești în baza aprobărilor corporative și în cadrul unor parteneriate solide, care să pună accent pe eficiența implementării, eficiența economică, calitatea livrabilelor și respectarea standardelor riguroase ale industriei nucleare.





