Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență afirmă că măsurile asigurătorii sunt printre cele mai severe măsuri procesuale pe care statul le poate lua împotriva unei persoane, deoarece afectează dreptul de proprietate, activitatea profesională și reputația.

„Măsurile asigurătorii reprezintă unele dintre cele mai severe și intruzive măsuri procesuale pe care statul le poate dispune împotriva unei persoane, afectând în mod direct dreptul de proprietate, activitatea profesională și reputația acesteia. Tocmai din acest motiv, ele au caracter excepțional și nu pot fi dispuse decât în condițiile strict prevăzute de lege, pe baza unei motivări reale, concrete și individualizate”, a transmis Arafat.

Acesta susține că, în cazul său, măsurile au fost luate fără prezentarea unei justificări privind necesitatea lor.

„În acest caz, măsurile au fost luate fără nicio motivare concretă. Dispunerea unor măsuri asigurătorii fără nicio motivare privind necesitatea lor reprezintă un act arbitrar și o încălcare gravă a principiilor statului de drept”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU precizează că nu ar fi avut atribuții sau competențe în activitățile care ar fi generat presupusul prejudiciu și contestă aplicarea unor restricții în lipsa unui fundament factual.

„Personal, nu am avut nicio atribuție legală, nicio competență și nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual și fără motivarea cerută de lege”, a mai transmis acesta.

Arafat a contestat și modul în care este calculat presupusul prejudiciu, afirmând că acesta ar reprezenta exclusiv TVA, o taxă care ar fi trebuit achitată de o instituție publică și al cărei beneficiar este tot statul.

„Cu atât mai inacceptabilă este această măsură în condițiile în care pretinsul prejudiciu constă exclusiv în TVA pe care o instituție a statului avea obligația legală să o achite, iar beneficiarul acestei taxe este tot statul. Statul nu poate pretinde că este victima propriilor obligații neîndeplinite”, a declarat el.

În mesajul său, Raed Arafat face referire și la o schimbare de poziție a instituției publice implicate, despre care spune că anterior ar fi considerat legale activitățile vizate.

„În mod inexplicabil, aceeași instituție publică care astăzi pretinde existența unui prejudiciu a susținut anterior, în exercitarea atribuțiilor sale legale, că toate activitățile au fost desfășurate în deplină legalitate. Această schimbare radicală de poziție, lipsită de orice justificare, reprezintă o conduită incompatibilă cu legea și cu obligația autorităților de a acționa cu bună-credință și consecvență”, a precizat șeful DSU.

Acesta a mai afirmat că statul de drept nu poate funcționa prin contradicții instituționale și măsuri fără justificare.

„Legea trebuie respectată, în primul rând, de cei care o aplică”, a transmis Arafat.

La finalul mesajului, Raed Arafat anunță că își rezervă dreptul de a formula demersuri judiciare și extrajudiciare pentru înlăturarea presupuselor prejudicii cauzate prin aceste acțiuni și pentru stabilirea responsabilităților.

„Îmi rezerv dreptul de a formula toate demersurile judiciare și extrajudiciare necesare pentru înlăturarea vătămărilor cauzate prin aceste acțiuni și pentru atragerea răspunderii tuturor persoanelor implicate”, a spus acesta.

Totodată, oficialul a afirmat că va solicita tragerea la răspundere a celor care, în opinia sa, ar fi folosit instituțiile statului în scopuri străine de lege și de interesul public.

„Voi solicita tragerea la răspundere a celor care, din jocuri de culise sau ca exponenți ai unor centre de interese preocupate de discreditarea mea, au înțeles să utilizeze instituțiile statului ca instrumente pentru atingerea unor scopuri străine de lege și de interesul public”, a conchis Raed Arafat.