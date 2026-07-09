Pe lângă șeful DSU, anchetatorii au cerut sechestre pe conturile și bunurile altor 17 persoane, ale unor firme de asigurări din România și ale unui producător de elicoptere.

Raed Arafat spune, pe pagina sa de Facebook, că este nevinovat și că acuzația de contrabandă este hilară, în condițiile în care elicopterul a fost primit de la o firmă de asigurări, în schimbul unui alt aparat care s-a prăbușit în anul 2016.

La acea vreme, susține Raed Arafat, Direcția Generală a Vămii a fost informată și ar fi precizat că nu este nevoie de plata TVA. Transferul a fost cercetat în trecut și de DNA, care a clasat cazul.

După 10 ani, Autoritatea Vamală Română a decis să se considere parte civilă și a calculat un prejudiciu de opt milioane de lei.