Rata șomajului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Cifrele alarmante în cazul tinerilor

02-12-2025 | 19:21
Numărul șomerilor este în creștere în România. În luna octombrie, peste 487 de mii de persoane fără un loc de muncă erau în evidența agențiilor Forțelor de Muncă. 

Delia Bîrla

Potrivit Institutul Național de Statistică (INS), sunt cu 23 de mii în plus față de aceeași perioadă a anului trecut.

Este cel mai ridicat nivel al șomajului din ultimii patru ani, comparabil cu perioada pandemiei, când economia a fost puternic afectată. Cele mai îngrijorătoare cifre vin din rândul tinerilor. Rata șomajului pentru grupa 15–24 de ani rămâne extrem de ridicată, la 26,9%, semn că mulți dintre ei nu reușesc să intre pe piața muncii și apelează la acest ajutor de la stat. 

Specialiștii spun că scăderea forței de muncă este explicată prin faptul că tot mai multe companii își restrâng colectivul.

De asemenea, rata şomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, la 5,9%, faţă de luna septembrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

