Conform datelor centralizate de Boston Consulting Group (BCG), Franţa, Spania şi Germania au reuşit să îşi consolideze poziţiile în competiţia pentru atragerea străinilor cu studii universitare. Astfel, Franţa şi Spania au reuşit să atragă talente din domeniile STEM, specialişti în AI şi cercetători, în timp ce Germania a devenit a treia cea mai atractivă ţară la nivel global pentru persoanele cu doctorat (PhD).

La polul opus, România a avut cea mai slabă performanţă dintre ţările din Europa Centrală şi de Est (CEE) în ceea ce priveşte atragerea şi păstrarea talentelor.

"Deşi mobilitatea globală a talentelor a scăzut cu aproape 12%, Europa Centrală şi de Est a înregistrat o scădere şi mai accentuată: numărul talentelor care au venit în regiune s-a redus cu 28%, până la 58.000 de persoane. Cea mai dramatică scădere a fost înregistrată în România, unde fluxul de intrare al talentelor cu studii universitare şi calificări ridicate a scăzut cu 58%, inclusiv o reducere de 61% în cazul doctoranzilor/doctorilor (PhD), de 50% în cazul specialiştilor AI şi de 42% pentru talentele STEM. Rata de retenţie de 0,35 - cea mai scăzută din Europa Centrală şi de Est - indică faptul că aproximativ de trei ori mai mulţi profesionişti de înaltă calificare pleacă din România decât vin", se arată în cercetare.

Potrivit sursei citate, în cadrul CEE, Cehia este singura ţară din regiune cu o rată pozitivă de retenţie şi cea mai mică scădere a fluxurilor de talente. În acelaşi timp, atât Ungaria, cât şi Slovacia au înregistrat mai multe plecări decât sosiri în rândul persoanelor cu studii universitare, iar Slovenia s-a remarcat prin succesul în păstrarea talentelor cu doctorat, fiind chiar mai performantă decât Germania. De asemenea,fFluxul de talente către Polonia a fost ridicat, deşi a scăzut cu 21%.

Anul trecut, 315.000 de specialişti în Inteligenţă Artificială (AI) şi-au schimbat ţara de reşedinţă, cu 43.000 mai puţini decât în 2024, iar pe lângă Franţa şi Spania, Hong Kong, Suedia şi Japonia au înregistrat creşteri ale fluxului de intrare în această categorie strategică de talente.

Datele incluse în raport evidenţiază că Emiratele Arabe Unite au atras aproape 194.000 de profesionişti cu înaltă calificare şi AI şi a câştigat 0,8 puncte procentuale din cota de piaţă, în timp ce Arabia Saudită a înregistrat cea mai ridicată rată de retenţie a talentelor (+2,6) dintre marile destinaţii.

De asemenea, Germania a urcat pe locul trei la nivel global ca destinaţie pentru talentele din cercetare, pe măsură ce centrele tradiţionale anglofone pierd teren în faţa Europei continentale în rândul profesioniştilor cu doctorat, iar Canada, odată una dintre primele trei destinaţii pentru talente cu înaltă calificare, a coborât pe locul şapte, înregistrând cea mai mare pierdere anuală de cotă de piaţă dintre marile destinaţii (-2,1 puncte procentuale).

În aceeaşi ierarhie, Regatul Unit al Marii Britanii îşi menţine poziţia în top trei pentru talente cu înaltă calificare, AI şi cercetare, dar a pierdut teren în toate categoriile de talente.

Totodată, India s-a clasat în top trei pentru atragerea talentelor STEM şi AI, însă aceste fluxuri pot fi explicate în mare parte prin revenirea în ţară a indienilor care locuiesc în străinătate, nu neapărat printr-o atragere largă de noi talente internaţionale, se menţionează în cercetare.

Raportul BCG Top Talent Tracker 2Q 2026, publicat de Boston Consulting Group, a evaluat date în timp real privind mobilitatea a 221 de milioane de profesionişti cu înaltă calificare - definiţi ca persoane care deţin cel puţin o diplomă de licenţă - către peste 200 de destinaţii, până la finalul anului 2025.