Rafila: Gripa va avea o circulație semnificativ mai intensă decât anul trecut, iar imunitatea populației e mai redusă

Profesorul Alexandru Rafila a declarat că în această toamnă virusurile gripale ar putea circula mai intens, faţă de anul trecut când aproape că nu a existat circulaţia acestora datorită măsurilor de prevenţie pe care populaţia le-a respectat.

Specialistul atrage atenţia asupra faptului că vaccinarea gripală va fi utilă în contextul în care imunitatea în rândul populaţiei faţă de infecţia gripală este mult mai scăzută comparativ cu anul trecut, potrivit News.ro.

"În mod evident că nu discutăm de viroze cu noul coronavirus, ci de alte viroze care au şi ele în momentul de faţă timingul lor, în timp ce toată lumea purta mască, păstra măsurile de distanţare, sau de igienă individuală şi celelalte viroze, inclusiv gripa, circulau mult mai puţin. Iar asta demonstrează că s-ar putea ca în toamnă, în iarnă, să avem şi o circulaţie a virusurilor gripale mai intensă sau semnificativ mai intensă decât în sezonul precedent”, a declarat Rafila.

Profesorul recomandă oamenilor să se vaccineze împotriva gripei, în condițiile în care anul trecut, în plină pandemie, au rămas un milion de doze nefolosite, iar îmtre timp imunitatea față de gripă a scăzut.

Anul trecut au rămas un milion de doze de vaccin antigripal nefolosite

”Nu trebuie neapărat începută mai devreme campania de vaccinare antigripală, în octombrie e ok dacă începe, important este ca lumea să mai vrea să se vaccineze în contextul în care anul trecut, ştiţi bine că au rămas un milion de doze nefolosite, iar cei care s-au vaccinat, mulţi sunt îndoiţi de utilitatea vaccinării, pentru că nu a existat circulaţia virusurilor gripale. În acest an, dacă toate măsurile acestea legate de utilizarea măştii şi aşa mai departe nu vor mai fi funcţionale, în mod evident circulaţia virusurilor gripale va fi mai intensă sau poate chiar intensă, mai ales că, după un an de pauză, şi imunitatea aceasta care există în mod obişnuit în comunitate faţă de infecţia gripală sigur că este mai mică pentru că virusul nu a circulat, s-au îmbolnăvit extrem de puţine persoane şi atunci evident că şi faţă de gripă trebuie să ne pregătim în mod obişnuit. Eu vă spun cum o să fac eu, eu o să mă vaccinez, familia mea se va vaccina, este bine ca lumea să ţină cont de lucrul ăsta. Chiar dacă anul trecut nu am avut sezon gripal, anul acesta există suficiente motive să credem că nu va mai fi la fel ca anul trecut", a explicat prof. Alexandru Rafila.

Cât despre imunizarea contra Covid, profesorul Rafila nu crede că în toamnă vor fi 6 milioane de persoane vaccinate.

Campaniile de informare ţintite, mai ales în mediul rural, şi campaniile de informate dedicate părinţilor, sunt foarte importante.

Rafila nu crede că vor fi 6 milioane de români vaccinați anti-Covid până în toamnă

"Nu cred că o să crească foarte mult, nu cred că în toamnă vom avea 6 milioane de persoane vaccinate, nu avem cum, la un ritm de 10-15 mii de persoane vaccinate zilnic, discutăm de cei care fac prima doză, pentru că asta este important, vă daţi seama că asta înseamnă cam 300.000 pe lună, ori în două-trei luni nu o să depăşim decât cu puţin 5 milioane de persoane vaccinate”, afirmă Rafila.

”Noi nu am fost consecvenţi, asta a fost o problemă legată de modul de informare şi poziţionare în legătură cu vaccinarea, logistic a fost bine organizată, şi a făcut faţă fără niciun fel de probleme, dar din punctul de vedere al informării şi al celor care decid la nivel politic acolo a existat inconsecvenţă, au fost tot felul de lucruri populiste, targeturi, ţinte asumate cu tot felul de date care erau corelate cu ridicarea restricţiilor, niciuna dintre ţintele asumate de către Guvern, îmi pare rău să spun asta, mi-aş fi dorit să fi fost atinse dar nu au fost atinse, şi în momentul în care nu au fost atinsem ni s-a spus că de fapt a fost un soi de glumă ţinta respectivă şi că important era să avem un număr mic de cazuri în România, nu să atingem ţintele respective. Asta arată inconsecvenţă şi lipsă de cunoaştere până la urmă, este bine să fii consecvent în ceea ce spui şi faci ca să poţi să eviţi în viitor apariţia unor izbucniri epidemice care să pună din nou în pericol economia şi mai ales modul de funcţionare al societăţii”, a mai spus profesorul.