Directorul Pfizer: „Covid-19 va deveni ca gripa. Viața ar putea reveni la normal în toamnă”

Directorul Pfizer, Albert Bourla, susține că noul coronavirus va deveni ca gripa, cu ajutorul vaccinurilor ani-Covid și crede că viaţa în Europa va reveni la normal din această toamnă.

„Știind că putem fi foarte repede înaintea oricărei variante și că avem de-a face cu o eficacitate a vaccinului de 95%, cred că acest virus va deveni ca gripa. Vom avea vaccinările și ne vom trăi viața în mod normal. Desigur, aceasta este doar estimarea mea. Lucrurile ar putea varia. Dar pe baza a tot ceea ce am văzut, acesta este scenariul cel mai probabil”, a declarat directorul companiei într-un interviu pentru Corriere della Serra.

Întrebat dacă viața va reveni la normal în această toamnă, Bourla a spus: „Așa cred. Cred că am văzut asta din exemplul dat de Israel. Desigur, Israelul este o țară mică, există caracteristici specifice, deoarece este destul de izolată în jurul granițelor sale. Există mișcări limitate de oameni în interior și în exterior, iar populația trăiește într-o stare de război aproape constantă, așa că știu cum să răspundă foarte repede într-o criză. Dar vestea bună este că am putea demonstra lumii că există speranță. Acesta a fost întregul scop al realizării studiului de date din Israel. Știam că marea euforie după primele vaccinări va cădea pe măsură ce realitatea va lovi și, lună de lună, oamenii văd că viața nu se schimbă prea mult. Dar în Israel am văzut efectele reale - odată ce a fost vaccinată o parte semnificativă din populație, este posibilă întoarcerea la viața de înainte.”

A treia doză de vaccin Pfizer va "probabil" necesară



Persoanele care au primit vaccinul Pfizer vor avea probabil "nevoie" de a treia doză în termen de un an, apoi fără îndoială o injecţie în fiecare an, a mai spus CEO Pfizer, Albert Bourla.

"O ipoteză plauzibilă este că probabil va fi necesară a treia doză, între şase şi doisprezece luni, iar începând de acolo va exista o vaccinare din nou în fiecare an, dar toate acestea trebuie confirmate", a indicat Albert Bourla în declaraţii făcute publice joi de canalul de CNBC.

"Şi, pe de altă parte, noile tulpini vor juca un rol cheie", a adăugat el.

"Este extrem de important să reducem la maxim numărul persoanelor vulnerabile la virus", a adăugat Albert Bourla.

Alianţa Pfizer/BioNTech anunţase deja în februarie că studiază într-un studiu clinic efectele unei a treia doze de vaccin împotriva noilor tulpini.

Administrat în două doze, acest vaccin foloseşte la fel produsul companiei Moderna tehnologia inovatoare a ARN-ului mesager, care nu a mai fost folosită până în prezent în viaţa reală.

În acest stadiu, aceste două vaccinuri sunt cele mai performante, cu o eficacitate de 95% pentru cel de la Pfizer/BioNTech şi 94,1% pentru Moderna împotriva COVID-19, potrivit studiilor clinice.

Pfizer-BioNTech suplimentează cu 50 milioane de doze livrările de vaccinuri către UE în trimestrul al doilea



Companiile BioNTech şi Pfizer vor creşte cu 50 milioane de doze cantitatea de vaccin anti-COVID-19 ce va fi livrată Uniunii Europene în trimestrul al doilea şi care va ajunge la 250 milioane de doze în această perioadă, a anunţat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Livrarea acestor doze suplimentare, prevăzută iniţial în trimestrul al patrulea, va începe încă din aprilie.

Anunţul intervine în contextul în care compania americană Johnson & Johnson, care urma să furnizeze UE 55 milioane de doze în trimestrul al doilea, a comunicat marţi că va „întârzia livrarea” vaccinului său monodoză în Europa.