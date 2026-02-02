În general, lumea politică susține dreptul minorilor la comunicare fără restricții. Medicii și psihologii invocă totuși nevoia de a-i proteja pe minori de alienare mentală și conținut nociv, mai ales că multe familii nu sunt capabile să facă acest lucru.

Medicul Raed Arafat spune că minorii se confruntă adesea cu tulburări de somn și emoționale, depresie, izolare și anxietate, iar controlul acestor situații nu poate fi lăsat doar pe umerii părinților.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție... Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților”.

Consiliera premierului pe educație susține demersul, amintind că, din 44 de țări vizate de un studiu OMS, România a primit cel mai grav scor privind sevrajului virtual. 22% dintre copiii sub 15 ani fac crize de isterie, atunci când li se ia telefonul.

Tânăr: „Dacă stai mult timp, o poți lua razna”.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu se opune propunerii lui Arafat.

„Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție....”, consideră Predoiu.

La rândul său Ministrul Sănătății spune că această problemă ține de educație și că situația ar fi ameliorată dacă în manuale ar fi introduse lecții despre riscurile excesului. ​

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „N-aș interzice accesul, aș controla mai bine conținutul la care are acces. Strategia națională de prevenție va include și zona de adicții de spațiul virtual. Putem lua exemple de bună practică din alte țări”.

Însă încercările altor țări - de a limita accesul și de a filtra conținutul - s-au dovedit insuficiente, așa că multe au trecut la măsuri drastice.

Corespondent PRO TV: „Australia, prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, a închis peste 5 milioane de conturi într-o singură lună. În ianuarie, Adunarea Națională din Franța a decis să urmeze aceeași cale, pentru copiii sub 15 ani. Austria și Danemarca au anunțat că lucrează la proiecte similare, pentru a proteja sănătatea mintală a copiilor”.

Mamă: „Opt ani... nu are voie pe rețelele de socializare. Evident”.



Psihologii spun însă că regulile sunt mai ușor acceptate de copii când sunt universale. Domnica Petrovai este inițiatoarea strategiei pentru sănătate mentală.

Parlamentul are în lucru un proiect de lege despre „majoratul digital”, care prevede că deschiderea unui cont pe TikTok, Facebook, Instagram să fie condiționată de acordul părintelui. Acest proiect a fost aprobat până acum de Senat.

